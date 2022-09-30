В "Дию" вернули возможность оплачивать штрафы за нарушение ПДД (39)

- В "Дії" возобновили просмотр и уплату штрафов автофиксации нарушений ПДД : Korzo News 20:07
- В "Дії" вернули важную услугу для водителей : Новини Live 19:59
- В Дію вернулись штрафы за нарушение правил дорожного движения : Новости Днепра 19:22
- В Дию вернули проверку штрафов - два нашлось даже у Федорова : Bigmir)net Авто 18:10
- 15:08 30/09/2022 В "Дию" вернули штрафы за нарушение ПДД : ГолосUA 15:46
- 14:50 30.09.2022 В "Дії" возобновили услугу уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения : Петр и Мазепа 15:39
- Просмотр и уплата штрафов за нарушение ПДД снова доступны в приложении "Дія" : ITC.ua 15:38
- В "Действии" возобновили возможность платить штрафы автофиксации нарушений ПДД : Borg.expert 15:20
- В "Дие" возобновили просмотр и уплату штрафов автофиксации нарушений ПДД : Вечерние Вести 14:39
- В "Дие" возобновили просмотр и уплату штрафов автофиксации нарушений ПДД : INTV.ua 14:36
- Позволит автомобилистам избежать больших штрафов: в "Дии" восстановили важную функцию : Факти 14:34
- В "Дії" снова доступна оплата штрафов за нарушения ПДД : Соцпортал 14:21
- В приложение "Дия" вернули штрафы за нарушение ПДД : Парламент.UA 14:09
- В "Дії" вновь активирована важная услуга для водителей : Lenta.ua 14:07
- Минцифры возвращает уплату штрафов по автофиксации в Дию : 24 канал 14:00
- Штрафы за автофиксацию: "Дія" запустила удобную услугу для водителей : Апостроф 13:45
- В приложении "Дія" возобновили возможность уплаты штрафов автофиксации нарушений ПДД : Payspace Magazine 13:45
- В "Дие" возобновили просмотр и уплату штрафов автофиксации нарушений ПДД : Мiнфiн 13:38
- В "Дію" вернулись штрафы за нарушение ПДД : Версии.com 13:34
- В Дії возобновили услугу по уплате штрафов за нарушение ПДД : Судово-юридична газета 13:24
- В "Дії" возобновили услугу уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения : Укринформ 13:17
- В "Дию" вернули функцию оплаты штрафов за нарушение ПДД, отключенную с начала войны : Страна.ua 13:16
- В приложение "Дия" вернулись штрафы за нарушение ПДД : Матриця свободи 13:16
- В "Дію" вернулись штрафы за нарушение ПДД : Бессарабiя.UA 13:14
- В "Дии" вернули штрафы за нарушение ПДД: как проверить наличие нарушений : Vesti.ua 13:13
- В "Дію" вернулись штрафы за нарушение ПДД : РБК-Україна 12:31
- В "Дию" вернули возможность оплачивать штрафы за нарушение ПДД : UA.News 12:30
- В "Дию" вернули пересмотр и оплату штрафов за нарушение ПДД : Антикор.com.ua 12:19
- Уплата штрафов, украинцам сообщили, что нужно сделать прямо сейчас: "Обязательно проверьте..." : Politeka 12:10
- В Дии возобновили уплату штрафов за нарушение ПДД : Еспресо TV 12:05
- В приложении "Дия" снова можно платить штрафы за нарушение ПДД - Минцифры : УНИАН 11:43
- Украинцы снова могут оплачивать штрафы за нарушение ПДД в Діє : Український Бізнес Ресурс 11:43
- В "Дію" вернули просмотр и оплату штрафов за нарушение ПДД: как работает услуга : Фокус 11:34
- В "Дії" снова можно оплатить штраф за нарушение ПДД : Finance.UA 11:28
- В "Д" возобновили просмотр и уплату штрафов автофиксации нарушений ПДД : УП: Економічна правда 11:04
- В Дие снова можно оплатить штраф за нарушение ПДД : ПрессОрг24 10:42
- В Дію вернули штрафы за нарушения ПДД: министр Федоров обнаружил у себя два неоплаченных : Obozrevatel 10:01
- В Дие снова можно оплатить штраф за нарушение ПДД : Українські національні новини 09:32