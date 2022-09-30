В "Дию" вернули возможность оплачивать штрафы за нарушение ПДД (39)

UA.News 2022.09.30 12:30

Ольга Коваль 30 Вересня 2022 12:08 В приложении "Дия" снова можно оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения. "Вы получите push-уведомление в приложении, как только камеры зафиксируют автонарушение на дороге, и сможете оплатить штраф в несколько кликов. Благодаря оперативным сообщениям в приложении вы сможете вовремя оплатить штраф и избежать административных наказаний", - сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.