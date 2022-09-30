McDonald's в Киеве открыл залы для посетителей и МакДрайв в 10 заведениях (23)

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- 30.09.22 11:03 McDonald's открыл залы в 10 заведениях в Киеве. СПИСОК : Цензор.Нет 11:32
- McDonald's открыл залы для посетителей в 10 ресторанах Киева: названы адреса : Today.ua 11:27
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- 10:41 30.09.2022 McDonald's открывает для посещения 10 ресторанов в Киеве : Интерфакс-Україна 11:16
- McDonald's в Киеве открыл залы для посетителей и МакДрайв в 10 заведениях : Мiнфiн 11:08
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- McDonald's открыл залы в первых 10 ресторанах Киева: адреса : УП: Економічна правда 10:34
- "Ждем вас": в Киеве для посетителей открыли 10 заведений McDonald's : Українські національні новини 10:32
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- 30 сентября 2022 09:41 Съесть бургер внутри: McDonald's открыл залы в 10 ресторанах Киева : thePage 10:27
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- McDonald's открыл для посетителей 10 заведений в Киеве: названы адреса : Український Бізнес Ресурс 10:13
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