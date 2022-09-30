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McDonald's в Киеве открыл залы для посетителей и МакДрайв в 10 заведениях (23)

Мiнфiн 2022.09.30 11:08
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновила полноценную работу 10 заведений в Киеве. В них работают залы и "МакДрайв". Об этом сообщила глава отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеся Муджири на своей странице в Facebook. Фото: pixabay.com Подписывайтесь на "Минфин" в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах "Учреждения открыты с сегодняшнего дня в Киеве: МакДрайв, залы, экспресс
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