Резников анонсировал хорошие новости после разговора с главой Пентагона (31)

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- Резников анонсировал "хорошие новости" после разговора с министром обороны США : Українська правда 14:10
- Сентябрь, 30 в 14:02 Будут хорошие новости: Резников обсудил с Остином предстоящую встречу Рамштайн-6 : ICTV Факти 14:06
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- Резников обсудил с главой Пентагона "Рамштайн-6" и анонсировал "хорошие новости" : РБК-Україна 14:01
- 13:32 30.09.2022 Резников провел разговор с главой Пентагона: в ближайшее время будут озвучены хорошие новости : Интерфакс-Україна 14:00