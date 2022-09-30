Резников анонсировал хорошие новости после разговора с главой Пентагона (31)

ТСН.ua 2022.09.30 14:46

14:39, 30.09.22 Резников обсудил с главой Пентагона ситуацию на передовой и "Рамштайн-6". Министр обороны Украины Алексей Резников во время телефонного разговора со своим американским коллегой Ллойдом Остином обсудил предстоящее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн-6", которое запланировано на 12 октября. Об этом он сообщил в Twitter. "Провел телефонный разговор с главой Пентагона.