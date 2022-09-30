Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Резников анонсировал хорошие новости после разговора с главой Пентагона

Резников анонсировал хорошие новости после разговора с главой Пентагона (31)

ТСН.ua 2022.09.30 14:46
14:39, 30.09.22 Резников обсудил с главой Пентагона ситуацию на передовой и "Рамштайн-6". Министр обороны Украины Алексей Резников во время телефонного разговора со своим американским коллегой Ллойдом Остином обсудил предстоящее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн-6", которое запланировано на 12 октября. Об этом он сообщил в Twitter. "Провел телефонный разговор с главой Пентагона.
ОСТИН, РЕЗНИК, ЛЛОЙД, НОВОСТЬ, ПЕНТАГОН, ГЛАВА, Резников, США, Украина, Россия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022