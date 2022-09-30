"Без проволочек": Зеленский призвал ВРУ принять закон о национализации всех активов РФ (34)

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- 30 сентября 2022, 19:41 Украина национализирует российские активы: ВРУ готовит законодательную базу : Dialog.ua 20:22
- Рада займется упрощением национализации активов РФ, - Зеленский : Хвиля 20:06
- Зеленский анонсировал национализацию всех российских активов : Vesti.ua 19:43
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- 30.09.22 19:05 СНБО принял новые санкции против "значимых" россиян, а Рада должна без промедления поддержать законопроект о национализации российских активов, - Зеленский : Цензор.Нет 19:32
- "Без промедлений": Зеленский призвал ВР поддержать закон о национализации всех российских активов : GlavPost.Com 19:31
- Зеленский призвал ВР принять закон о национализации всех активов россии : UA.News 19:30
- Зеленский призвал Раду поддержать закон о национализации всех российских активов в Украине : Гордон 19:05
- Национализация всех активов РФ: Зеленский заявил, что Совет на ближайшем заседании рассмотрит законопроект : ОстроВ 19:03
- Зеленский объявил о готовящейся национализации всех российских активов в Украине : Новости N 18:59
- Все российские активы национализируют - президент : Gazeta.ua 18:48
- Зеленский призывает депутатов поддержать законопроект о национализации всех российских активов : Goodnews.ua 18:46
- Зеленский призывает депутатов поддержать законопроект о национализации всех российских активов : MY.UA 18:39
- Владимир Зеленский призвал национализировать все российские активы в Украине : Fin.org.ua 18:34
- "Без промедлений": Зеленский призвал ВР поддержать закон о национализации всех российских активов : Українські національні новини 18:32
- Зеленский призвал Раду принять закон о национализации всех российских активов и объявил о новых санкциях : Страна.ua 18:31
- Зеленский призывает депутатов поддержать законопроект о национализации всех российских активов : Finance.UA 18:28
- Зеленский: СНБО принял решение о применении санкций к российским олигархам, видео : Судово-юридична газета 18:24
- "Без проволочек": Зеленский призвал ВРУ принять закон о национализации всех активов РФ : УНИАН 18:14
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- 17:18 30.09.2022 Зеленский призвал Раду принять закон о национализации всех российских активов в Украине : Интерфакс-Україна 18:01
- Украина национализирует все российские активы: Зеленский обратился к нардепам : 24 канал 18:00
- СНБО применил санкции к значимым лицам рф, которые вовлечены в агрессивные шаги против Украины : Укринформ 17:46
- Зеленский призывает депутатов поддержать законопроект о национализации всех российских активов : Укринформ 17:46
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