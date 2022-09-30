"Без проволочек": Зеленский призвал ВРУ принять закон о национализации всех активов РФ (34)

УНИАН 2022.09.30 18:14

Анастасия Печенюк 17:46, 30.09.22 Проект закона будет рассматриваться на следующем заседании парламента. "Без проволочек": Зеленский призвал ВР принять закон о национализации всех активов РФ / скриншот Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинский парламент без проволочек принять закон о национализации российских активов. Об этом шла речь в его видеообращении. Так, Зеленский сообщил, что сегодня Совет национальной безопасности и