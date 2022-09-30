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От вражеских ударов пострадали более 25 населенных пунктов - Генштаб

От вражеских ударов пострадали более 25 населенных пунктов - Генштаб (1)

Перший Криворізький 2022.09.30 21:02
30.09.2022, 20:33 Фото: Генштаб ВСУ (иллюстрация) Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Противник нанес 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 15
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2022.10.01 (1)

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