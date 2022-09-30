От вражеских ударов пострадали более 25 населенных пунктов - Генштаб (1)

Перший Криворізький 2022.09.30 21:02
30.09.2022, 20:33
Фото: Генштаб ВСУ (иллюстрация)
Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации
Донецкой области и содержании временно захваченных территорий, а также
срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.
Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, ведет
воздушную разведку.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Противник нанес 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 15
ОККУПАНТ, ОБСТРЕЛ, ГЕНШТАБ, СОСРЕДОТОЧЕНИЕ, АРТИЛЛЕРИЯ, БАХМУТ, Россия
, Украина
, Запорожье
, Донецк
, Нью-Йорк
, Архангельск
, Херсон
, Луганск
, Чернигов
, Сумы