В Мининфраструктуры верят в восстановление довоенных темпов экспорта зерна по итогам сентября (20)

Укрудпром 2022.09.30 15:13

15:00 30 сентября 2022 года Украина по итогам сентября может выйти на довоенные показатели экспорта зерна. Как передаёт УНИАН, об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил в эфире информационного телемарафона. Он отметил, что за два месяца работы "зернового коридора" Украине удалось экспортировать более 5,5 млн тонн аграрной продукции, в том числе в сентябре - почти 4 млн тонн.