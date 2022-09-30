В Мининфраструктуры верят в восстановление довоенных темпов экспорта зерна по итогам сентября (20)

2022.10.01 (20)2022.09.30 (11) →
- Украина отправила уже 5,7 млн тонн продовольствия по "зерновому коридору": вышли еще 11 судов : GlavPost.Com 18:31
- 1 октября, 17:25 Зерновые караваны: из портов региона вышло одиннадцать судов, к одесскому побережью подходят девять : Dumskaya.net 17:33
- Из портов Украины "зерновым коридором" вышли еще 11 судов : RegioNews 17:10
- Из одесских портов вышел новый зерновой караван : Bigmir)net Новини 16:38
- Из украинских портов 1 октября вышло 11 судов : Еспресо TV 16:34
- "Зерновой коридор": сегодня из портов Украины вышли 11 судов : Слово і Діло 16:11
- Сегодня "зерновым коридором" из портов Украины вышли 11 судов : Главком 16:05
- В рамках "зерновой инициативы" еще 11 судов вышли из украинских портов : ОстроВ 16:03
- "Зерновой караван": из украинских портов вышли 11 судов с агропродукцией : MY.UA 15:39
- 01.10.2022 14:59 В августе-сентябре отправлено 241 судно: за два месяца работы экспортировано 5,5 млн тонн агропродукции : Одессит.ua 15:01
- "Зерновая инициатива": еще 11 судов вышли из украинских портов : УП: Економічна правда 14:33
- Из украинских портов вышли сразу 11 судов с агропродукцией : ТСН.ua 14:31
- Из украинских портов вышли 11 суден из агропродукцией: известно, куда направляются : Obozrevatel 14:16
- "Зерновой караван": из украинских портов вышли 11 судов с агропродукцией : Укринформ 13:46
- Украина отправила уже 5,7 млн тонн продовольствия по "зерновому коридору": вышли еще 11 судов : ПрессОрг24 13:43
- Украина отправила уже 5,7 млн тонн продовольствия по "зерновому коридору": вышли еще 11 судов : Українські національні новини 13:32
- "Зерновая инициатива": за два месяца из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" отправлено 241 судно с агропродукцией : Odessa Online 13:01
- Сколько продовольствия экспортировала Украина в рамках зернового соглашения : Одесса Медиа 13:01
- Из портов Украины сегодня вышли по "зерновому коридору" еще 11 судов: что везут и куда : РБК-Україна 13:01