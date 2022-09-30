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В Мининфраструктуры верят в восстановление довоенных темпов экспорта зерна по итогам сентября

В Мининфраструктуры верят в восстановление довоенных темпов экспорта зерна по итогам сентября (20)

Укрудпром 2022.09.30 15:13
15:00 30 сентября 2022 года Украина по итогам сентября может выйти на довоенные показатели экспорта зерна. Как передаёт УНИАН, об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил в эфире информационного телемарафона. Он отметил, что за два месяца работы "зернового коридора" Украине удалось экспортировать более 5,5 млн тонн аграрной продукции, в том числе в сентябре - почти 4 млн тонн.
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2022.10.01 (20)

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