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30.09.22 16:18 Россия объявила о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей

30.09.22 16:18 Россия объявила о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей (10)

Цензор.Нет 2022.09.30 22:02
После выступления Владимира Путина прошла процедура подписания "договоров" о вхождении в состав России украинских территорий, которые РФ даже не контролирует. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC. Церемония "присоединения" прошла в Георгиевском зале Кремля. Президент России Владимир Путин подписал "договоры о вхождении в состав РФ" новых субъектов - оккупированных украинских территорий, а именно Донецкой,
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2022.10.01 (10)

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