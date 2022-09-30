30.09.22 16:18 Россия объявила о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей (10)

Цензор.Нет 2022.09.30 22:02

После выступления Владимира Путина прошла процедура подписания "договоров" о вхождении в состав России украинских территорий, которые РФ даже не контролирует. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC. Церемония "присоединения" прошла в Георгиевском зале Кремля. Президент России Владимир Путин подписал "договоры о вхождении в состав РФ" новых субъектов - оккупированных украинских территорий, а именно Донецкой,