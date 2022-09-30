30.09.22 16:18 Россия объявила о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей (10)

2022.10.01 (10)2022.09.30 (76) →
- Люксембург осуждает попытки россии аннексировать украинские территории : MY.UA 02:08
- Люксембург осуждает попытки россии аннексировать украинские территории : Укринформ 02:01
- В октябре на фронте ожидается эскалация - Данилов : Типичный Херсон 01:25
- В октябре на фронте ожидается эскалация - Данилов : Bigmir)net Новини 01:08
- Франция никогда не признает незаконную аннексию украинских территорий : MY.UA 00:38
- Франция никогда не признает незаконную аннексию украинских территорий : Укринформ 00:31
- Секретарь СНБО назвал сроки и причину новой эскалации на фронте : Страна.ua 00:16
- G7 призвала все страны дать отпор российскому экспансионизму : MY.UA 00:08
- Страны "Большой семерки": "Мы непоколебимо поддерживаем право Украины отвоевать свою территорию у России" : ОстроВ 00:03