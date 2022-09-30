Норвегия по примеру Финляндии может закрыть границу для российских туристов (1)

Гордон 2022.09.30 16:06
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Норвегия может запретить российским туристам въезд в страну, как это
сделала Финляндия.
Об этом 30 сентября заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель,
пишет Reuters.
По словам главы минюста, Норвегия "при необходимости быстро закроет
границу, изменения могут произойти в кратчайшие сроки".
Энгер Мель подчеркнула, что, по сравнению с Финляндией, в Норвегию прибыло
мало людей и здесь ситуация иная.
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