Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Норвегия по примеру Финляндии может закрыть границу для российских туристов

Норвегия по примеру Финляндии может закрыть границу для российских туристов (1)

Гордон 2022.09.30 16:06
Сегодня 15.51 Норвегия может запретить российским туристам въезд в страну, как это сделала Финляндия. Об этом 30 сентября заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель, пишет Reuters. По словам главы минюста, Норвегия "при необходимости быстро закроет границу, изменения могут произойти в кратчайшие сроки". Энгер Мель подчеркнула, что, по сравнению с Финляндией, в Норвегию прибыло мало людей и здесь ситуация иная.
АННЕКСИЯ, УКРАИНА, ТЕРРИТОРИЯ, ДЖО, ПОПЫТКА, САНКЦИЯ, Россия, Украина, США, Херсон, Запорожье, Луганск, Финляндия, Донецк
2022.10.01 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022