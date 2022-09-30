Норвегия по примеру Финляндии может закрыть границу для российских туристов (1)

Гордон 2022.09.30 16:06

Сегодня 15.51 Норвегия может запретить российским туристам въезд в страну, как это сделала Финляндия. Об этом 30 сентября заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель, пишет Reuters. По словам главы минюста, Норвегия "при необходимости быстро закроет границу, изменения могут произойти в кратчайшие сроки". Энгер Мель подчеркнула, что, по сравнению с Финляндией, в Норвегию прибыло мало людей и здесь ситуация иная.