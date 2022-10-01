Байден назвал утечки на "Северных потоках" сознательным актом саботажа (18)

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- Разрыв газопроводов "Северный поток" может стать крупнейшим за всю историю выбросом метана, - ООН : Українські національні новини 00:32
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- Дания, Швеция и Германия создадут спецгруппу для расследования повреждения "Северного потока" : ТСН.ua 00:16
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- Байден назвал утечки в "Северных потоках" преднамеренным актом саботажа : Страна.ua 00:01