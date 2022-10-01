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Фокус: Украина

Байден назвал утечки на "Северных потоках" сознательным актом саботажа

Байден назвал утечки на "Северных потоках" сознательным актом саботажа (18)

РБК-Україна 2022.10.01 01:16
Вашингтон, Суббота 01 октября 2022 01:06 Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images) Автор: Артур Родивилов Обнаруженные утечки из газопроводов "Северных потоков" являются преднамеренным актом саботажа. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил президента США Джо Байдена. Он также обвинил Россию в распространении дезинформации и лжи. "Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы выяснить, что именно
ПОТОК, ГАЗОПРОВОД, УТЕЧКА, ДИВЕРСИЯ, ТРУБОПРОВОД, ДАНИЯ, Путин, Россия, США, Украина, Швеция, Германия, Норвегия
2022.10.01 (18)

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