Байден назвал утечки на "Северных потоках" сознательным актом саботажа (18)

РБК-Україна 2022.10.01 01:16

Вашингтон, Суббота 01 октября 2022 01:06 Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images) Автор: Артур Родивилов Обнаруженные утечки из газопроводов "Северных потоков" являются преднамеренным актом саботажа. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил президента США Джо Байдена. Он также обвинил Россию в распространении дезинформации и лжи. "Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы выяснить, что именно