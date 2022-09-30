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Фокус: Украина

"Путин проигрывает эту войну": Трасс сделала заявление об аннексии оккупированных территорий Украины

"Путин проигрывает эту войну": Трасс сделала заявление об аннексии оккупированных территорий Украины (1)

Новини Live 2022.09.30 14:59
30 сентября 14:00 Юлия Леськова Редактор новостей По ее словам, "путин снова действовал вопреки международному праву, явно пренебрегая жизнью украинских людей" Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее страна никогда не признает аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей со стороны россии. Об этом пишет Sky News. По ее словам, нельзя позволить кремлевскому диктатору владимиру путину
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2022.10.01 (1)

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