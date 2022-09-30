"Путин проигрывает эту войну": Трасс сделала заявление об аннексии оккупированных территорий Украины (1)

Новини Live 2022.09.30 14:59
30 сентября 14:00
Юлия Леськова Редактор новостей
По ее словам, "путин снова действовал вопреки международному праву, явно
пренебрегая жизнью украинских людей"
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее страна никогда не
признает аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей со
стороны россии.
Об этом пишет Sky News.
По ее словам, нельзя позволить кремлевскому диктатору владимиру путину
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