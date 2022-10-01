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В США одобрили выделение Украине 12,4 млрд долларов

В США одобрили выделение Украине 12,4 млрд долларов (22)

Главред 2022.10.01 00:05
30 сентября 2022, 23:54 В дальнейшем закон о выделении финпомощи передадут на подпись президенту США Джо Байдену. Палата представителей США одобрила выделение Украине 12,4 млрд долларов / коллаж ua.depositphotos.com Палата представителей одобрила выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов, сообщает издание New York Times. В дальнейшем закон о выделении финпомощи передадут на подпись президенту
УКРАИНА, ДОЛЛАР, ПОМОЩЬ, ДЖО, СЕНАТ, ВЫДЕЛЕНИЕ, Украина, США, Россия
2022.10.01 (22)

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