В США одобрили выделение Украине 12,4 млрд долларов (22)

Главред 2022.10.01 00:05

30 сентября 2022, 23:54 В дальнейшем закон о выделении финпомощи передадут на подпись президенту США Джо Байдену. Палата представителей США одобрила выделение Украине 12,4 млрд долларов / коллаж ua.depositphotos.com Палата представителей одобрила выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов, сообщает издание New York Times. В дальнейшем закон о выделении финпомощи передадут на подпись президенту