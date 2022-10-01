В США одобрили выделение Украине 12,4 млрд долларов (22)

2022.10.01 (22)2022.09.30 (53) →
- Байден незамедлительно подписал закон, включающий 12 млрд долларов помощи Украине : Антикор.com.ua 06:15
- Украина получит еще $530 миллионов от Всемирного банка : MY.UA 05:39
- Украина получит еще $530 миллионов от Всемирного банка : Укринформ 05:31
- Джо Байден подписал закон о выделении $12,4 млрд дополнительной помощи Украине : Українські національні новини 04:32
- Байден подписал закон о помощи Украине : Політична Думка 04:06
- Военная помощь Украине: CША планируют передать танки : Lenta.ua 03:37
- Байден подписал закон о помощи Украине : Bigmir)net Новини 03:08
- Байден подписал закон о 12 млрд долларов помощи для Украины : Слово і Діло 02:41
- "Москва идет по темному пути": Байден подписал закон о выделении Украине 12 млрд долларов : Фокус 02:34
- Президент США подписал закон о $12,3 млрд помощи Украине : Еспресо TV 02:34
- Байден подписал закон, которым предусмотрено $12,3 млрд финансовой помощи для Украины : Obozrevatel 02:01
- 01:06 01.10.2022 Байден подписал закон о выделении Украине $12,4 млрд - Белый дом : Интерфакс-Україна 02:00
- Байден незамедлительно подписал закон, включающий 12 млрд долларов помощи Украине : РБК-Україна 01:31
- Байден подписал закон о выделении Украине $12,3 млрд - Белый дом : FinOboz 01:28
- На следующей неделе США сообщат о новом пакете военной помощи Украине : Еспресо TV 01:04
- США объявят о новом пакете "незамедлительной помощи" Украине на следующей неделе : ОстроВ 01:03
- Конгресс США окончательно одобрил выделение Украине 12,4 млрд долларов : Слово і Діло 00:41
- Конгресс США одобрил $12,3 млрд для Украины : Політична Думка 00:06
- В США одобрили выделение Украине 12,4 млрд долларов : Главред 00:05
- Новый пакет военной помощи Украине будет объвлен на следующей неделе, - Белый дом : Фокус 00:05
- Стало известно, когда США объявят о новом пакете военной помощи Украине : DsNews 00:03