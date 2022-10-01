Ким: Вследствие обстрелов Николаева пострадало пять человек, в том числе трехмесячный ребенок (53)

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- Оккупанты ударили по жилым кварталам Николаева : Lenta.ua 13:07
- Этажей просто нет: оккупанты ракетами С-300 попали в жилой дом в Николаеве : Вісті-UA.net 12:35
- Россияне стреляли по Одессе "Искандерами", в Николаеве попали в жилой дом : Depo 12:33
- В Николаеве ракета ударила по жилому дому : Культурометр Одессы 12:27
- Дыра вместо квартир: войска рф ударили по жилому дому в центре Николаева, видео изнутри : Politeka 12:09
- Дыра вместо квартир: войска рф ударили по жилому дому в центре Николаева, видео изнутри : MY.UA 12:08
- Ракетный обстрел Николаева: пять человек ранены, в том числе трехмесячный ребенок : Громадське телебачення 12:06
- Россияне атаковали Одессу "Искандерами", в Николаеве уничтожили жилой дом (ФОТО) : DsNews 11:33
- Фото: Армия рф нанесла удары по Николаеву ракетами С-300 : UA.News 11:30
- Россияне обстреляли очередной жилой дом в Николаеве : Соцпортал 11:21
- Удар по жилому дому в Николаеве: появились подробности : Слово і Діло 11:11
- Стали известны последствия обстрела Николаева : Bigmir)net Новини 11:08
- В Николаеве из-за обстрела загорелся гараж : Новости N 10:59
- В Николаеве из-за обстрела пострадал частный сектор (фото, видео) : Новости N 10:59
- В Николаеве вражеская ракета С-300 попала в жилой дом - разрушены квартиры на двух этажах : Одесский Наблюдатель 10:54
- Ракетный удар по центру Николаева: мэр показал фото разрушенной многоэтажки : Апостроф 10:45
- Армия РФ ночью ударила по многоэтажке в центре Николаева : Vesti.ua 10:43
- Враг обстрелял Николаева дронами и С-300: ранены пять человек, среди них - младенец : Корабелов.инфо 10:43
- Обстрел Николаева: Ранены четыре человека и младенец : Bigmir)net Новини 10:38
- Российские войска ударили по многоэтажке украинского города: последствия. ВИДЕО и ФОТО : MY.UA 10:38
- Российские войска ударили по многоэтажке украинского города: последствия. ВИДЕО и ФОТО : From-UA.com 10:35
- Ким: Вследствие обстрелов Николаева пострадало пять человек, в том числе трехмесячный ребенок : Гордон 10:35
- В результате атаки россиян по Николаеву ранены 5 человек: среди них - трехмесячный ребенок с мамой : 24 канал 10:30
- Войска РФ обстреляли Николаев - ракета С-300 попала в многоэтажку: фото и подробности : Прямий канал 10:09
- Обстрел Николаева: пятеро раненых, в том числе младенца (фото) : Главком 10:05
- ВС РФ нанесли ракетные удары по Одесской области и Николаеву (фото) : Фокус 10:04
- Рашисты ракетными ударами разрушили жилые дома в Николаеве (ФОТО) : ОстроВ 10:03
- В Николаеве вражеская ракета С-300 попала в жилой дом - разрушены квартиры на двух этажах : Odessa Online 10:01
- Ночной обстрел Николаева: разрушен жилой дом, пострадал 3-месячный ребенок (видео) : Новости N 09:59
- В Николаеве, в жилом доме, куда прилетела С-300, снесло пятый этаж. Фото : Николаевские новости 09:58
- Российская ракета попала в жилой дом в Николаеве: разрушены квартиры на двух этажах (Фото) : NewsRoom.kh.ua 09:57
- Мэр Николаева показал последствия ракетного удара рф по жилому дому : Укринформ 09:46
- В Николаеве от обстрела россиян пострадал жилой дом : РИА Мелитополь 09:40
- Оккупанты ударили ракетой С-300 по многоэтажке в Николаеве : Новини Донбасу 09:38
- По жилому дому в Николаеве оккупанты ударили ракетой С-300, разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах - мэр : Гордон 09:35
- 01.10.22 09:08 Россияне обстреляли Николаев, попали в жилой дом, - Сенкевич. Фоторепортаж (обновлено) : Цензор.Нет 09:32
- Оккупанты ракетами С-300 попали в жилой дом в Николаеве: мэр показал фото : ТСН.ua 09:16
- 08:30 01.10.2022 В результате обстрела жилого дома в Николаеве пострадавших нет - мэр : Интерфакс-Україна 09:15
- Дыра вместо квартир: оккупанты попали ракетой в жилой дом в Николаеве (фото) : УНИАН 09:13
- Обстрел Николаева: оккупанты разрушили два этажа жилого дома : Українська правда 09:10
- Оккупанты попали ракетой в жилой дом в Николаеве, разрушено два этажа, без жертв: фото : ЛІГАБізнесІнформ 09:07
- Российская ракета разрушила квартиры дома в Николаеве : OstanniPodii.com 09:03
- Мэр Николаева показал фото жилого дома, по которому россияне ударили ракетами С-300 : 24 канал 09:00
- Россияне обстреляли инфраструктуру в Одесской области и жилой дом в Николаеве : UA-Футбол 08:42
- В Николаеве враг попал в жилой дом : Укринформ 08:31