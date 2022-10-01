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Ким: Вследствие обстрелов Николаева пострадало пять человек, в том числе трехмесячный ребенок

Ким: Вследствие обстрелов Николаева пострадало пять человек, в том числе трехмесячный ребенок (53)

Гордон 2022.10.01 10:35
Сегодня 10.12 Вследствие российских обстрелов Николаева 1 октября были ранены пять человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram. Он напомнил, что ракета С-300 попала в жилой дом, были разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах, на других этажах повреждены. "В другом районе города многочисленные повреждения получили частные дома и двухэтажный жилой дом.
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2022.10.01 (53)

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