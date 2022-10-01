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В МВД рассказали детали удара РФ по колонне в Запорожье

В МВД рассказали детали удара РФ по колонне в Запорожье (5)

MY.UA 2022.10.01 03:38
1 октября, 00:24 Российские военные обстреляли гражданскую колонну в Запорожье новыми ракетами С-300. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона. Он отметил, что данные ракеты взрываются при контакте с землей. "Эти ракеты были переделаны. Нам пиротехники рассказали, что взрыв произошел при столкновении с землей, чтобы как можно больше людей погибло.
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2022.10.01 (5)

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