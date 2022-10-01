Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Закон о ленд-лизе для Украины вступил в силу (22)

Вісті-UA.net 2022.10.01 18:34
Первое оружие по ленд-лизу прибудет в Украину уже в ближайшее время Інна Волєва, Вести-UA.net Сегодня, 17:36 / Автор: УНИАН Сегодня, 1 октября 2022 года, вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины, принятый в США Об этом в Twitter напомнил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. "Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины.
УКРАИНА, ЛИЗА, ДЖО, ЗАКОН, СИЛА, ВООРУЖЕНИЕ, Стефанчук, Украина, США, Россия
2022.10.01 (22)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022