Закон о ленд-лизе для Украины вступил в силу (22)

2022.10.01 (22)2022.09.30 (4) →
- Закон о ленд-лизе для Украины вступил в силу : Вісті-UA.net 18:34
- Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу : Прямий канал 18:08
- Закон США о ленд-лизе вступил в силу - Стефанчук : Корабелов.инфо 17:43
- В США вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины : Lenta.ua 17:37
- Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины : Николаевские новости 16:58
- 01.10.2022 16:04 С сегодняшнего дня закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу : ДонПресс 16:33
- Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу: что это означает : GlavPost.Com 16:31
- 1 октября 2022 16:19 С первого октября вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины : thePage 16:27
- Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу: что изменится : Бессарабiя.UA 16:14
- Закон о ленд-лизе для Украины вступил в силу - Стефанчук : RegioNews 16:10
- Стефанчук заявил, что закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу : Преступности.нет 16:09
- В США вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины : Еспресо TV 16:04
- Закон о ленд-лизе вступил в силу: что это означает для Украины : Новини Live 15:59
- Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины : Gazeta.ua 15:45
- "Больше оружия разного и качественного". Стефанчук сообщил, что закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу : Гордон 15:35
- 01.10.22 15:17 Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу : Цензор.Нет 15:32
- Закон о ленд-лизе для Украины вступил в силу : УНИАН 15:13
- Старт ленд-лиза для Украины: сегодня вступил в силу закон США : Слово і Діло 14:41
- Октябрь, 01 в 14:06 Больше оружия для Украины: Стефанчук сообщил о начале действия американского ленд-лиза : ICTV Факти 14:36
- Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу: что изменится : РБК-Україна 14:31
- Еще больше оружия: вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины : 24 канал 14:30
- Октябрь, 01 в 8:00 Старт ленд-лиза для Украины: что он изменит на фронте и какого оружия можно ожидать : ICTV Факти 08:36