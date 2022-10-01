Закон о ленд-лизе для Украины вступил в силу (22)

Вісті-UA.net 2022.10.01 18:34

Первое оружие по ленд-лизу прибудет в Украину уже в ближайшее время Інна Волєва, Вести-UA.net Сегодня, 17:36 / Автор: УНИАН Сегодня, 1 октября 2022 года, вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины, принятый в США Об этом в Twitter напомнил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. "Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины.