Украинцы снова могут оплачивать штрафы за нарушение ПДД в Діє (1)

Український Бізнес Ресурс 2022.09.30 11:43
Пятница, 30 сентября 2022, 11:24
Автор: Юлия Сорока Как только камеры зафиксируют автонарушение на дороге,
водитель получит push-уведомление в приложении, после чего в несколько
кликов сможет его оплатить
В приложение "Дія" возобновили функцию просмотра и уплаты штрафов за
нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба Министерства
цифровой трансформации Украины.
Украинцы будут получать push-уведомления в приложении, как только камеры
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, Украина