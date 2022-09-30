Украинцы снова могут оплачивать штрафы за нарушение ПДД в Діє (1)

Український Бізнес Ресурс 2022.09.30 11:43

Пятница, 30 сентября 2022, 11:24 Автор: Юлия Сорока Как только камеры зафиксируют автонарушение на дороге, водитель получит push-уведомление в приложении, после чего в несколько кликов сможет его оплатить В приложение "Дія" возобновили функцию просмотра и уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины. Украинцы будут получать push-уведомления в приложении, как только камеры