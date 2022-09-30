30 сентября 2022 17:33 Украина подает заявку на вступление в НАТО, - Зеленский (36)

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- Советник США по национальной безопасности: заявку Украины на НАТО "нужно рассматривать в другое время" : Українські національні новини 05:32
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- Украина подала заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке : SkyNewsZP 02:02
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- Членство Украины в НАТО: США оценили перспективы : MY.UA 01:38
- Двери НАТО остаются открытыми, в том числе и для Украины - Блинкен : Гордон 01:35
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- Заявка в ответ на аннексию. Украина идет в НАТО : Типичный Херсон 01:25
- Подоляк оценил влияние заявки Украины в НАТО на ход войны с Россией : MY.UA 01:08
- Октябрь, 01 в 1:00 Украина получит новый пакет помощи от США, не исключены поставки танков - Салливан : ICTV Факти 01:06
- Подоляк оценил влияние заявки Украины в НАТО на ход войны с Россией : Хвиля 01:06
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- В США отреагировали на заявку Украины о вступлении в НАТО : Gazeta.ua 00:45
- Будет быстрее, чем у Швеции и Финляндии - Подоляк рассказал о вступлении Украины в НАТО : Gazeta.ua 00:44
- Вступление Украины в НАТО: появились первые заявления от стран-членов в поддержку : Gazeta.ua 00:44
- В Белом доме ответили на заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО : MY.UA 00:39
- В Белом доме заявили, что сейчас не лучшее время для обсуждения вступления Украины в НАТО : Страна.ua 00:31
- В Белом доме ответили на заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО : ТСН.ua 00:16
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- Заявка в ответ на аннексию. Украина идет в НАТО : Bigmir)net Новини 00:08
- Подоляк объяснил, почему Украина именно сейчас подала заявку на членство в НАТО : НБН 00:08
- У Зеленского заявили, что Украина очень быстро станет членом НАТО : Lenta.ua 00:07
- Вступление Украины в НАТО нужно решить в другое время - Белый дом : Online.ua 00:02
- В Белом доме прокомментировали заявку Украины на вступление в НАТО : Odessa Online 00:01
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