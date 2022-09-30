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Фокус: Украина

30 сентября 2022 17:33 Украина подает заявку на вступление в НАТО, - Зеленский

30 сентября 2022 17:33 Украина подает заявку на вступление в НАТО, - Зеленский (36)

thePage 2022.09.30 18:27
Леся Соловчук Решение СНБО: Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО. Фото: Офис Президента Украины Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке - такое решение было принято на заседании Совета безопасности и обороны Украины. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что Украина не собирается идти на переговоры с Путиным после объявления аннексии четырех
УКРАИНА, ВСТУПЛЕНИЕ, ЗАЯВКА, ЗЕЛЕНСКИЙ, АЛЬЯНС, ЮРА, Зеленский, Украина, Россия, Киев, Швеция, Финляндия
2022.10.01 (36)

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