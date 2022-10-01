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01 октября 2022, 12:01 Зеленский отменил осенний призыв и отложил демобилизацию

01 октября 2022, 12:01 Зеленский отменил осенний призыв и отложил демобилизацию (56)

Східний варіант 2022.10.01 12:13
Президент Владимир Зеленский отменил осенний призыв граждан Украины на срочную военную службу и отложил демобилизацию. Об этом говорится в указе главы государства No678/2022 от 30 сентября. Президент внес изменения в указ No687/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году".
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2022.10.01 (56)

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