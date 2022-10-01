01 октября 2022, 12:01 Зеленский отменил осенний призыв и отложил демобилизацию (56)

2022.10.01 (56)2022.09.30 (3) →
- Зеленский отменил осенний призыв на срочную службу : Еспресо TV 13:04
- 01.10.2022 12:15 В Украине отменен осенний призыв и отсрочена демобилизация : Одессит.ua 13:01
- Зеленский отменил осенний призыв, но отсрочил демобилизацию служащих : Корабелов.инфо 12:43
- Осеннего призыва не будет, а демобилизация поставлена на паузу. Указ Зеленского : Hyser 12:34
- Зеленский подписал указ об отмене осеннего призыва и отсрочке демобилизации : GlavPost.Com 12:31
- Зеленский отменил осенний призыв : UA.News 12:30
- Осеннего призыва в армию не будет: подробности : Dnepr.Info 12:22
- Осенний призыв на срочную службу в Украине - президент Зеленский отложил демобилизацию : Наша Столиця 12:22
- 1 октября 2022, 12:19 В Украине отменен осенний призыв и отложена демобилизация: что это значит : Dev.ua 12:21
- В Украине отменили осенний призыв в армию: что еще изменилось : Апостроф 12:15
- 01 октября 2022, 12:01 Зеленский отменил осенний призыв и отложил демобилизацию : Східний варіант 12:13
- Зеленский отменил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию : RegioNews 12:10
- Зеленский отменил осенний призыв и отстрочил демобилизацию : Українська правда 12:10
- Зеленский отменил осенний призыв на срочную службу : Громадське телебачення 12:07
- Зеленский отменил осенний призыв и отсрочил демобилизацию : Новости N 11:59
- Владимир Зеленский упразднил осенний призыв на срочную военную службу : Николаевские новости 11:58
- Осенний призыв в Украине отменен, демобилизация - отсрочена : Новини Донбасу 11:38
- Зеленский отменил осенний призыв и отсрочил демобилизацию : Головне в Україні 11:35
- Зеленский отменил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию : Вісті-UA.net 11:35
- Зеленский отменил осенний призыв и отложил демобилизацию : World News 11:34
- Президент отменил осенний призыв в ряды ВСУ и отложил демобилизацию: что известно : СтопКор 11:23
- Осеннего призыва в армию не будет: новый указ президента : Дніпровська панорама 11:03
- Зеленский отменил осенний призыв. Но и демобилизации срочников пока не будет : ОстроВ 11:03
- В Украине отменили плановый осенний призыв на срочную службу и отложили демобилизацию : Перший Міський Криворізький 11:02
- Зеленский отменил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию : ПрессОрг24 10:42
- Зеленский отменил осенний призыв в армию : UA-Reporter.com 10:42
- Зеленский отменил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию : Центр журналистских расследований 10:38
- В Украине отменили осенний призыв : Lenta.ua 10:37
- Осеннего призыва на воинскую службу в Украине в октябре-декабре не будет : From-UA.com 10:35
- Зеленский отменил осенний призыв и отложил демобилизацию : Хвиля 10:35
- Зеленский отменил осенний призыв в армию и отстрочил демобилизацию : Фокус 10:34
- Зеленский отменил осенний призыв, но отсрочил демобилизацию служащих : DsNews 10:33
- 1 октября, 10:26 Осеннего призыва на срочную службу и демобилизации не будет, - указ Зеленского : Dumskaya.net 10:33
- Зеленский отменил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию : Українські національні новини 10:32
- Зеленский отменил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию : ТСН.ua 10:31
- Указом президента отменен осенний призыв : Матриця свободи 10:16
- Зеленский отменил осенний призыв и отсрочил демобилизацию : Бессарабiя.UA 10:14
- Владимир Зеленский отменил осенний призыв : Укрудпром 10:13
- Осенний призыв в ВСУ: Зеленский подписал указ - важные подробности : Стена 10:12
- 01.10.2022, 09:22 Президент отменил осенний призыв в ВСУ : АСН.in.ua 10:10
- Владимир Зеленский отменил осенний призыв : Fin.org.ua 10:04
- В Украине отменены осенний призыв в армию и демобилизация из нее : ВідкритийTV 10:03
- Осеннего призыва не будет : Одесса Медиа 10:01
- Зеленский отменил осенний призыв и отложил демобилизацию : Новое Время 09:46
- 09:36 01/10/2022 Президент Зеленский отменил осенний призыв и отсрочил демобилизацию : ГолосUA 09:46
- Зеленский отменил призыв на срочную службу осенью и отложил демобилизацию : Gazeta.ua 09:44