Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Буданов дал прогноз по срокам окончания войны: "После зимы начнется завершение этого конфликта" (12)

ПрессОрг24 2022.10.01 01:43
1 Окт, 0:17 Зимой интенсивность войны будет снижаться, а уже к концу весны украинские войска выйдут к административным границам. Об этом в интервью рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает УНН. Цитата "Зимой война в значительной степени стихнет и после зимы начнется завершение этого конфликта выходом на админграницы по состоянию на 1991
АЛГОРИТМ, ВОЙНА, ЗАСТОЙ, ЗИМА, РАЗВЕДКА, КИРИЛЛ, Буданов, Украина, Россия, Крым
2022.10.01 (12)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022