Буданов дал прогноз по срокам окончания войны: "После зимы начнется завершение этого конфликта" (12)

2022.10.01 (12)2022.09.30 (9) →
- В разведке предсказали, когда может завершиться война в Украине : MY.UA 03:08
- В разведке предсказали, когда может завершиться война в Украине : Укринформ 03:01
- Буданов дал прогноз по срокам окончания войны: "После зимы начнется завершение этого конфликта" : ПрессОрг24 01:43
- Буданов сделал прогноз об окончании войны: скоро все закончится : Николаевские новости 00:58
- Буданов спрогнозировал, когда закончится война : Gazeta.ua 00:44
- Буданов дал прогноз по срокам окончания войны: "После зимы начнется завершение этого конфликта" : Українські національні новини 00:32
- "Зайдем в Крым до конца весны". Буданов дал прогноз об окончании войны : Новое Время 00:31
- Зимой ощутимо стихнет, - Буданов спрогнозировал ход войны на следующие полгода : 24 канал 00:30
- Буданов сделал прогноз, когда закончится война : Слово і Діло 00:11
- Буданов дал прогноз по окончании войны: Украина вернется в Крым к концу весны : Преступности.нет 00:09
- Украина вернется в Крым достаточно скоро - Буданов : Bigmir)net Новини 00:08
- Буданов: Война будет продолжаться не так уж долго, до конца весны зайдем в Крым : ЛІГАБізнесІнформ 00:07