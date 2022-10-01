Буданов дал прогноз по срокам окончания войны: "После зимы начнется завершение этого конфликта" (12)

ПрессОрг24 2022.10.01 01:43

1 Окт, 0:17 Зимой интенсивность войны будет снижаться, а уже к концу весны украинские войска выйдут к административным границам. Об этом в интервью рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает УНН. Цитата "Зимой война в значительной степени стихнет и после зимы начнется завершение этого конфликта выходом на админграницы по состоянию на 1991