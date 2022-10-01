Всемирный банк выделит 530 млн долларов на поддержку Украины (19)

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- Октябрь, 01 в 9:44 Всемирный банк выделил на помощь Украине еще $530 млн : ICTV Факти 11:06
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- Всемирный банк выделит Украине 530 миллионов долларов : Новое Время 10:01
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