Всемирный банк выделит 530 млн долларов на поддержку Украины (19)

РБК-Україна 2022.10.01 02:31

Суббота 01 октября 2022 02:30 Фото: Всемирный банк выделит 530 млн долларов на поддержку Украины (worldbank.org) Автор: Артур Родивилов Пакет финансовой помощи в размере 530 млн долларов будет предоставлен Украине под кредитные гарантии Великобритании и Дании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, распространенное Всемирным банком. Как подчеркивается в документе, ВБ "объявил о дополнительных 530 млн