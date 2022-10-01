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01.10.2022 09:10 Ракетные удары по Одесской области: две ракеты попали в объект инфраструктуры, электроподстанцию и окрестные здания (22)

Одессит.ua 2022.10.01 10:01
Утром, 1 октября, российские военные нанесли ракетные удары по Одесской области. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Об этом сообщает оперативное командование "Юг". "Двумя ракетами, предположительно "Искандер", попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция и несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
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