"Задержали насильно и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении": Оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС Мурашова (56)

Преступности.нет 2022.10.01 10:09

01.10.2022 09:51 Российские оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении Об этом заявил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. В пятницу, 30 сентября 2022 года, около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан рашистским патрулем по дороге от станции до Энергодара.