"Задержали насильно и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении": Оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС Мурашова (56)

- Вывезли в неизвестном направлении: оккупанты выкрали гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова : Вісті-UA.net 12:35
- Оккупанты украли директора Запорожской АЭС - подробности : Флот2017 12:28
- Российские террористы похитили главу Запорожской АЭС : Соцпортал 12:21
- россияне похитили гендиректора Запорожской АЭС и вывезли в неизвестном направлении - "Энергоатом" : Громадське телебачення 12:06
- Военные РФ задержали гендиректора ЗАЭС и вывезли в неизвестном направлении : Vesti.ua 11:43
- Российские оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении : РИА Мелитополь 11:40
- Российские оккупанты похитили гендиректора ЗАЭС Мурашова - Энергоатом : ЛІГАБізнесІнформ 11:37
- ВС РФ похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, - Энергоатом : Фокус 11:34
- Россияне похитили гендиректора Запорожской АЭС : UA-Футбол 11:12
- Российские оккупанты вывезли в неизвестном направлении гендиректора Запорожской АЭС : RegioNews 11:10
- Оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС и вывезли в неизвестном направлении : DsNews 11:03
- Русские захватили директора Запорожской АЭС : Досье 10:23
- "Задержали насильно и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении": Оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС Мурашова : Преступности.нет 10:09
- Российские террористы похитили генерального директора ЗАЭС : Lenta.ua 10:07
- Оккупанты задержали главу ЗАЭС и увезли в неизвестном направлении - "Энергоатом" : Гордон 10:05
- Оккупанты задержали гендиректора Запорожской АЭС и вывезли его в неизвестном направлении : Fin.org.ua 10:04
- 01.10.22 09:48 Оккупанты задержали и вывезли в неизвестном направлении гендиректора Запорожской АЭС Мурашова : Цензор.Нет 10:02
- Оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС и вывезли его в неизвестном направлении : Одесский Наблюдатель 09:54
- Оккупанты задержали гендиректора Запорожской АЭС и вывезли в неизвестном направлении : Завтра.UA 09:44
- Российские оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС : Gazeta.ua 09:44
- Энергоатом: гендиректора Запорожской АЭС похитили и вывезли в неизвестном направлении : Kosatka.Media 09:43
- Оккупанты задержали гендиректора Запорожской АЭС и вывезли его в неизвестном направлении : Укрудпром 09:42
- Гендиректора Запорожской АЭС похитили оккупанты: его местонахождение неизвестно : Inform.zp.ua 09:35
- Вывезли в неизвестном направлении: оккупанты похитили гендиректора ЗАЭС : Апостроф 09:30
- Оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС и вывезли его в неизвестном направлении : Судово-юридична газета 09:24
- Энергоатом: россияне похитили гендиректора ЗАЭС Мурашова : СтопКор 09:23
- Оккупанты задержали гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова: его вывезли в неизвестном направлении : Антикор.com.ua 09:13
- Россияне задержали гендиректора Запорожской АЭС и вывезли в неизвестном направлении, - "Энергоатом" : UATV 09:12
- Оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС - Энергоатом : Слово і Діло 09:11
- "Увезли с завязанными глазами": Оккупанты задержали гендиректора Запорожской АЭС : Новини Донбасу 09:09
- Оккупанты задержали директора Запорожской АЭС и вывезли его в неизвестном направлении : Головне в Україні 09:05
- С завязанными глазами увезли в неизвестном направлении: оккупанты выкрали гендиректора ЗАЭС : Главред 09:05
- Россияне похитили гендиректора ЗАЭС Мурашова, - Энергоатом : Еспресо TV 09:04
- Российские оккупанты выкрали директора Запорожской АЭС : ZpTown 08:39
- Октябрь, 01 в 7:38 Российские оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС : ICTV Факти 08:36
- Оккупанты вывезли в неизвестном направлении гендиректора Запорожской АЭC : From-UA.com 08:35
- Увезли с завязанными глазами в неизвестном направлении: оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС : Факти 08:34
- 01.10.2022 08:18 Оккупанты выкрали гендиректора Запорожской АЭС. Его местоположение неизвестно : ДонПресс 08:33
- Российские оккупанты похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова : Українські національні новини 08:32
- Российские оккупанты похитили генерального директора Запорожской АЭС - "Энергоатом" : ТСН.ua 08:31
- Оккупанты задержали гендиректора Запорожской АЭС и вывезли его в неизвестном направлении : 24 канал 08:30
- Гендиректора ЗАЭС Мурашова похитили россияне - Энергоатом : Матриця свободи 08:16
- Россияне похитили гендиректора ЗАЭС : Українська правда 08:10
- 01.10.2022, 07:42 Россия продолжает ядерный терроризм - похищен гендиректора Запорожской АЭС : АСН.in.ua 08:10
- Захватчики задержали и увезли в неизвестном направлении гендиректора ЗАЭС - Энергоатом : MY.UA 08:09
- Оккупанты похитили гендиректора ЗАЭС - Энергоатом : Bigmir)net Новини 08:08