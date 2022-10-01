Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

"Задержали насильно и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении": Оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС Мурашова

"Задержали насильно и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении": Оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС Мурашова (56)

Преступности.нет 2022.10.01 10:09
01.10.2022 09:51 Российские оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении Об этом заявил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. В пятницу, 30 сентября 2022 года, около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан рашистским патрулем по дороге от станции до Энергодара.
ОККУПАНТ, ЭНЕРГОДАР, ПАТРУЛЬ, ПЛЕН, РАФАЭЛЬ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, Мурашов, Котин, Запорожье, Россия, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022