01.10.22 11:28 Из-за нехватки офицерских кадров военное руководство РФ задействует в войне курсантов военных училищ, - Генштаб ВСУ (19)

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- Россия досрочно выпускает курсантов военных училищ для отправки на войну в Украину : Українські національні новини 08:32
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- В России готовятся отправить на войну в Украину курсантов из Тюмени и Рязани - Генштаб ВСУ : УНИАН 07:43
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