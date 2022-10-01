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01.10.22 11:28 Из-за нехватки офицерских кадров военное руководство РФ задействует в войне курсантов военных училищ, - Генштаб ВСУ

01.10.22 11:28 Из-за нехватки офицерских кадров военное руководство РФ задействует в войне курсантов военных училищ, - Генштаб ВСУ (19)

Цензор.Нет 2022.10.01 11:32
Для войны в Украине российское военное руководство преждевременно задействует курсантов военных училищ - за неимением прежде всего офицерских кадров. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ. "В связи с существенной нехваткой человеческих ресурсов, в первую очередь, офицерских кадров, российское военное руководство вынуждено преждевременно задействовать курсантов военных училищ.
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