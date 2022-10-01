01.10.2022, 10:05 Британская разведка: Путин обстреливает жителей Запорожья, объявившихся своими гражданами (16)

АСН.in.ua 2022.10.01 10:10

Как отмечается в свежей сводке британской разведки, российские войска продолжают обстреливать ракетами мирных жителей Украины, при этом российский диктатор Владимир Путин 30 сентября официально объявил их "гражданами РФ". "Россия тратит стратегически ценные военные ресурсы в попытках достичь тактического превосходства и в процессе убивает мирных жителей, которых она теперь называет своими гражданами", - отметили в британском оборонном ведомстве.