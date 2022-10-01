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Более 5 тысяч военных РФ в окружении у Лимана: ВСУ перекрыли врагу логистику и пути отхода - Гайдай

Более 5 тысяч военных РФ в окружении у Лимана: ВСУ перекрыли врагу логистику и пути отхода - Гайдай (14)

Главред 2022.10.01 11:35
1 октября 2022, 11:32 Российские оккупанты будут либо пытаться идти на прорыв, либо сдаваться в плен, сказал Сергей Гайдай. Москва запретила войскам РФ в Лимане выходить из города - Гайдай / Фото УНИАН, otdyh-ua.net Более 5 тысяч российских оккупантов попали в плен в районе Лимана Донецкой области.
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