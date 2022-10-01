"Я просто позвонил попрощаться": оккупант в телефонном разговоре подтвердил "котел" в Лимане, аудио (15)

Апостроф 2022.10.01 11:45

суббота, 01 октября 2022, 11:27 Рашист, находящийся в Лимане Донецкой области, который успешно отвоевывают украинские военные, позвонил своей жене попрощаться - он рассказал, что русские солдаты в кольце, плакал в трубку и говорил, что скоро ему конец. Об этом свидетельствует аудиозапись разговора, перехваченная ГУР МО Украины. Из разговора солдата ясно, что он откуда-то убегал и едва смог дозвониться