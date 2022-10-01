"Я просто позвонил попрощаться": оккупант в телефонном разговоре подтвердил "котел" в Лимане, аудио (15)

- 01.10.2022 в 12:33 Перехват: Оккупант из лиманского "котла" попрощался с женой : InfoResist.org 12:45
- "Мы в кольце, Люб, нам конец", - разведчик РФ разрыдался в трубку жене : Вісті-UA.net 12:35
- 01.10.22 12:06 Оккупант жалуется жене: "Мы в кольце, Люб. Нам п#зда скоро. Я просто позвонил попрощаться", - перехват ГУР. АУДIО : Цензор.Нет 12:32
- "Я просто позвонил попрощаться": оккупант в телефонном разговоре подтвердил "котел" в Лимане, аудио : Апостроф 11:45
- "Мы в кольце, Люб. Нам пи*да скоро": Оккупант в истерике позвонил жене в россиию, чтобы попрощаться : Преступности.нет 11:39
- "Мы окружены, звоню попрощаться": оккупант из "котла" жалуется жене - перехват : Українська правда 11:09
- "Мы в кольце, Люб. Нам п* * *а": Военные РФ прощаются с родными : Bigmir)net Новини 11:08
- "Мы в кольце": оккупанты от безысходности прощаются со своими родственниками : Новини Live 10:59
- "Мы в кольце": захватчики в панике прощаются с родными - перехват разведки : MY.UA 10:38
- "Я просто позвонил попрощаться": оккупант рассказал жене о тяжелом положении армии РФ на фронте : Главред 10:35
- "Мы в кольце. Нам п* * *а скоро". Оккупант позвонил жене, чтобы попрощаться - перехват : Новое Время 10:31
- "Мы в кольце, Люб": оккупанты прощаются с родными : UA.News 10:30
- 1 октября 2022, 09:43 "Мы в кольце, Люб, нам конец", - разведчик ВС РФ позвонил жене, чтобы попрощаться, и разрыдался : Dialog.ua 10:21
- "Мы в кольце": захватчики в панике прощаются с родными - перехват разведки : Укринформ 10:16
- "Мы в кольце". Оккупанты в панике прощаются с родными: перехват разговора : РБК-Україна 09:46