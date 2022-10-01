Родственники Путина, олигархи, чиновники и пропагандисты: новые санкции СНБО коснулись 3600 физлиц и компаний (29)

Український Бізнес Ресурс 2022.10.01 17:42

Суббота, 01 октября 2022, 17:36 Автор: Елена Бутурлим Изначально пакеты санкций рассмотрела межведомственная рабочая группа под председательством министра экономики, в дальнейшем Служба безопасности передала информацию СНБО Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября о введении новых пакетов санкций коснулось 3600 физических и юридических лиц России и не только, сообщила пресс-служба Минэкономики.