СБУ сообщила о подозрении еще девяти организаторам псевдореферендумов, среди них Пасечник (20)

Новое Время 2022.10.01 16:01

1 октября, 15:47 Российский триколор возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще девяти организаторам российских псевдореферендумов на временно захваченных украинских территориях, решается вопрос об объявлении их в розыск. Как сообщает пресс-служба СБУ в Telegram в субботу, 1 октября, подозрение в