СБУ сообщила о подозрении еще девяти организаторам псевдореферендумов, среди них Пасечник (20)

- Главаря террористической ЛНР Пасечника объявят в розыск : Gazeta.ua 18:44
- СБУ сообщила о подозрении главарю "ЛНР" : Donbass.UA 17:23
- Главарю "ЛНР" и "депутатам ДНР" объявили подозрения за организацию псевдореферендумов - СБУ : Гордон 16:05
- СБУ сообщила о подозрении еще девяти организаторам псевдореферендумов, среди них Пасечник : Новое Время 16:01
- Коллаборантам сообщили о подозрении: СБУ ведет дело в отношении организаторов псевдреферендумов : Вісті-UA.net 15:35
- СБУ сообщила о подозрениях еще 9 организаторам псевдореферендумов, в том числе главарю "ЛНР" : Громадське телебачення 15:06
- Пасечник получил подозрение от СБУ : UA.News 14:30
- В СБУ объявили о подозрении главарю "лнр" Пасечнику и еще 8 "депутатам народного совета" за организацию псевдореферендума : Преступности.нет 14:09
- Организаторам псевдореферендумов в Донецкой и Луганской областях сообщили о подозрении (Фото) : NewsRoom.kh.ua 13:56
- СБУ сообщила о подозрении еще 9 организаторам псевдреферендумов РФ: названы фамилии. Фото : Obozrevatel 13:46
- Главарю "лнр" пасечнику сообщили о подозрении за псевдореферендум : ПрессОрг24 13:43
- 12:50 01.10.2022 По материалам СБУ подозрение в коллаборационной деятельности получил "глава ЛНР" Пасечник : Интерфакс-Україна 13:30
- Главарь террористов "ЛНР" Пасечник получил подозрение в коллаборационизме : УНИАН 13:13
- Главарю "ЛНР" и еще 8 организаторам псевдореферендумов сообщили о подозрении : Слово і Діло 13:11
- СБУ сообщила о подозрении еще девяти организаторам псевдореферендумов : MY.UA 13:09
- Октябрь, 01 в 12:51 Главарь "ЛНР" и еще восемь человек получили подозрение из-за псевдореферендумов РФ : ICTV Факти 13:06
- СБУ сообщила о подозрении еще девяти организаторам псевдореферендумов : Укринформ 13:03
- 01.10.22 12:47 "Главе ЛНР" Пасечнику и еще 8 организаторам псевдореферендумов объявлено о подозрении, - СБУ : Цензор.Нет 13:02
- За незаконные "референдумы". Пасечнику и еще 8 "депутатам ДНР" сообщено о подозрении : РБК-Україна 12:46
- Главарю "лнр" пасечнику сообщили о подозрении за псевдореферендум : Українські національні новини 12:32