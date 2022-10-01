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Фокус: Украина

Вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины: что это значит для нашей страны (17)

НБН 2022.10.01 18:08
Армия Украинского государства может получить беспрецедентную помощь, ведь сегодня, первого октября, в силу вступил исторический закон Соединенных Штатов Америки о ленд-лизе для нашей страны. Андрей Бондарь 01/10/2022 Как информирует "НБН", об этом написал на своей странице в социальной сети "Твиттер" спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
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