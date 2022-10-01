Россияне убили беременную и 13 детей: шокирующие детали расстрела колонны под Купянском (48)

Главред 2022.10.01 17:35

1 октября 2022, 17:20 Больше половины из погибших - дети, сообщил пресс-секретарь УСБУ в области Владислав Абдула. Оккупанты расстреляли колонну с гражданскими под Купянском / СБУ В результате обстрела российскими оккупационными войсками гражданской колонны автомобилей вблизи села Куриловка (Купянский район) Харьковской области, погибли 24 человека. "Больше половины из погибших - дети", сообщил пресс-секретарь УСБУ в области Владислав Абдула.