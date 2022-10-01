Россияне убили беременную и 13 детей: шокирующие детали расстрела колонны под Купянском (48)

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- Военные РФ расстреляли колонну беженцев под Харьковом : Vesti.ua 18:13
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- Россия убила 10 детей: ужасные детали расстрела гражданской колонны на Харьковщине и жуткие фото с места теракта : РИА Мелитополь 17:40
- Расстрел автоколонны под Купянском: 24 погибших, среди них 13 детей : MY.UA 17:38
- Под Купянском обнаружили расстрелянную колонну с гражданскими: оккупанты убили 20 человек : Вісті-UA.net 17:35
- Россияне убили беременную и 13 детей: шокирующие детали расстрела колонны под Купянском : Главред 17:35
- Теракт оккупантов под Купянском: количество погибших возросло до 24 : DsNews 17:33
- 01.10.22 14:43 На Харьковщине обнаружили эвакуационную колонну, расстрелянную российской ДРГ. Известно о 24 погибших, среди них - 13 детей и беременная женщина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (18+) : Цензор.Нет 17:32
- Расстрел автоколонны под Купянском: 24 погибших, среди них беременная и 13 детей : Укринформ 17:31
- Оккупанты обстреляли эвакуационную колонну на Харьковщине: погибли 10 детей - фото : Флот2017 17:28
- Расстрел автоколонны под Купянском: 24 погибших, среди них 13 детей : Укринформ 17:16
- 20 гражданских, из которых 10 детей, погибли при обстреле российскими оккупантами в Харьковской области - подробности от СБУ (ФОТО, ВИДЕО) : UATV 17:12
- В расстрелянной рашистскими нелюдями на Харьковщине автоколонне погибли десять детей (фото) : Харків Тimes 17:12
- 16:25 01.10.2022 В результате вражеского обстрела автоколонны вблизи Куриловки на Харьковщине погибли 24 человека, среди них 13 детей и беременная - СБУ : Интерфакс-Україна 17:00
- Среди жертв расстрела врагом гражданской колонны в Харьковской области 10 детей: СБУ показала последствия : ПрессОрг24 16:43
- Видео, от которого стынет кровь: СБУ показала место расстрела гражданской колонны на Харьковщине : MY.UA 16:39
- Российская ДРГ расстреляла колонну с гражданскими под Купянском, половина погибших - дети : Вечерние Вести 16:39
- Расстрел автоколонны на Харьковщине: среди погибших беременная и 13 детей : Медиа-группа Объектив 16:39
- Среди жертв расстрела ворогом партикулярной колонны в Харьковской области 10 ребятенков: СБУ показала последствия : Ukr-Today.com 16:31
- В Харьковской области обнаружили расстрелянную оккупантами колонну с гражданскими: 20 убитых, среди них 10 детей : GlavPost.Com 16:31
- Под Купянском обнаружили расстрелянную колонну с гражданскими : Front News International 16:30
- 1 октября 2022, 15:32 Российская ДРГ расстреляла колонну с гражданскими под Купянском, половина погибших - дети : Dialog.ua 16:21
- Видео, от которого стынет кровь: СБУ показала место расстрела гражданской колонны на Харьковщине : ТСН.ua 16:16
- Расстрел автоколонны на Харьковщине: дети с родителями сгорели заживо (видео) : Медиа-группа Объектив 16:09
- СБУ сообщила подробности обстрела колонны авто под Купянском : Bigmir)net Новини 16:08
- Новое преступление: россияне на Харьковщине расстреляли гражданскую автоколонну с детьми, 20 погибших (ФОТО) : DsNews 16:03
- россияне обстреляли колонну гражданских с детьми, по меньшей мере 20 погибших : OstanniPodii.com 16:03
- 1 октября, 16:01 Оккупанты расстреляли колонну мирных жителей с детьми: минимум 20 человек погибли : Dumskaya.net 16:03
- 15:58 01.10.2022 По уточненным данным, в автоколонне, обстрелянной оккупантами в Купянском районе, погибли 22 человек, в том числе 10 детей : Интерфакс-Україна 16:01
- На Харьковщине обнаружили обстрелянную колонну авто с мирными жителями: около 20 погибших : Новости N 15:59
- россияне в упор расстреляли колонну возле Купянска: среди погибших 10 детей : Укринформ 15:46
- СБУ: российские диверсанты расстреляли автоколонну с гражданскими, погибли 20 человек, среди них - 10 детей : Крым.Реалии RFE/RL 15:45
- Под Купянском оккупанты расстреляли гражданскую колонну, 20 погибших : Новини Донбасу 15:38
- Среди жертв расстрела врагом гражданской колонны в Харьковской области 10 детей: СБУ показала последствия : Українські національні новини 15:32
- 01.10.22 14:43 В Купянском районе Харьковщины обнаружили эвакуационную колонну, обстрелянную российской ДРГ. Известно о 20 погибших, среди них - 10 детей, - СБУ. ФОТОрепортаж (18+) : Цензор.Нет 15:32
- 1 октября 2022 14:54 Россияне обстреляли автоколонну под Купянском: 20 погибших, половина из них - дети : thePage 15:27
- Россия убила 10 детей: ужасные детали расстрела гражданской колонны на Харьковщине и жуткие фото с места теракта : ТСН.ua 15:16
- "20 человек погибли, и среди них - 10 детей": В СБУ рассказали детали расстрела оккупантами автоколонны на Харьковщине : Преступности.нет 15:09
- Оккупанты расстреляли колону гражданских автомобилей между Сватово и Купянском: фото 18+ : ЛІГАБізнесІнформ 15:07