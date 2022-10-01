Кадыров призвал ударить по Украине ядерным оружием из-за потери Лимана (14)

РБК-Україна 2022.10.01 18:31

Суббота 01 октября 2022 18:30 Фото: Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики (Getty Images) Автор: Сергей Пышкин Из-за потери Лимана глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал применить против Украины "маломощное ядерное оружие". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. В потере Лимана Кадыров обвинил российского генерала Александра Лапина.