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Фокус: Украина

Кадыров призвал ударить по Украине ядерным оружием из-за потери Лимана (14)

РБК-Україна 2022.10.01 18:31
Суббота 01 октября 2022 18:30 Фото: Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики (Getty Images) Автор: Сергей Пышкин Из-за потери Лимана глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал применить против Украины "маломощное ядерное оружие". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. В потере Лимана Кадыров обвинил российского генерала Александра Лапина.
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