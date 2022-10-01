"Внештатная ситуация": в оккупированном Крыму горит аэропорт Бельбек. ВИДЕО (22)

From-UA.com 2022.10.01 18:35

18:32 Сегодня во временно оккупированном Крыму неспокойно. Местные жители сообщают о том, что горит аэропорт Бельбек. Информацю об этом также публикуют местные Телеграм-каналы. "Горит что-то в районе Бельбека", - говорится в сообщении. Некоторое время ни официальные источники, ни оккупационные власти ничего не сообщали, а затем так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла "внештатная