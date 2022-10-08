Сухая, солнечная, но слегка свежая: прогноз погоды в Украине на выходные (1)

Апостроф 2022.10.07 17:00

пятница, 07 октября 2022, 16:47 Несмотря на то, осень в нашу страну пришла четко по календарю, выходные в стране будут солнечные и теплые, хоть и несколько туманные. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко. Она написала о том, что 8 октября в стране будет доминировать антициклональный характер погоды: сухо, солнечно, ветер слабый, максимум умеренный, тепло, днем +15+20 градусов.