Сухая, солнечная, но слегка свежая: прогноз погоды в Украине на выходные (1)

Апостроф 2022.10.07 17:00
пятница, 07 октября 2022, 16:47
Несмотря на то, осень в нашу страну пришла четко по календарю, выходные в
стране будут солнечные и теплые, хоть и несколько туманные.
Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.
Она написала о том, что 8 октября в стране будет доминировать
антициклональный характер погоды: сухо, солнечно, ветер слабый, максимум
умеренный, тепло, днем +15+20 градусов.
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