"Раскол" в Кремле: ISW рассказали, чем это может обернуться для Путина (21)

ТСН.ua 2022.10.08 12:01

11:53, 08.10.22 В Кремле могут существовать две фракции: одна стремится продолжать войну, другая хочет переговоров с Западом. Западные СМИ сообщают о разногласиях внутри Кремля - и это изрядно подрывает видимость стабильности режима российского президента-диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в новом отчете американского Институт изучения войны (ISW). Специалисты ISW отмечают: слухи о противостоянии в ближайшем окружении