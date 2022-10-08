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"Раскол" в Кремле: ISW рассказали, чем это может обернуться для Путина

"Раскол" в Кремле: ISW рассказали, чем это может обернуться для Путина (21)

ТСН.ua 2022.10.08 12:01
11:53, 08.10.22 В Кремле могут существовать две фракции: одна стремится продолжать войну, другая хочет переговоров с Западом. Западные СМИ сообщают о разногласиях внутри Кремля - и это изрядно подрывает видимость стабильности режима российского президента-диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в новом отчете американского Институт изучения войны (ISW). Специалисты ISW отмечают: слухи о противостоянии в ближайшем окружении
ПУТИН, ПРИГОЖИН, КАДЫРОВ, ДИКТАТОР, РАЗНОГЛАСИЕ, ОКРУЖЕНИЕ, Пригожин, Путин, Шойгу, Россия, Чечня, Украина
2022.10.08 (21)

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