"Раскол" в Кремле: ISW рассказали, чем это может обернуться для Путина (21)

2022.10.08 (21)2022.10.07 (8) →
- "Раскол" в Кремле: ISW рассказали, чем это может обернуться для Путина : ТСН.ua 12:01
- "Играет всеми, как котятами": кто входит в близкое окружение Путина : 24 канал 12:00
- Раскол в Кремле набирает обороты: в ISW рассказали, что подорвало "стабильность" режима Путина : Вісті-UA.net 11:33
- Слухи о противостоянии в окружении путина "подорвали впечатление силы и контроля" - ISW : Матриця свободи 11:14
- Британская разведка и ISW объяснили, почему Кадыров и Пригожин критикуют военное руководство россии : Преступности.нет 10:39
- Окружение Путина критикует Минобороны, Кадыров и Пригожин - британская разведка : Страна.ua 10:01
- Сообщения о разногласиях внутри Кремля набирают обороты, подрывая стабильность режима Путина - ISW : Новое Время 09:46
- Британская разведка: окружение Путина критикует Минобороны, среди несогласных - Кадыров и Пригожин : РБК-Україна 09:31
- ISW заявляет о подрыве стабильности режима Путина : DailyUA 09:30
- "Патрушев предупредил Путина о вероятности массового дезертирства..." : Цензору.нет 09:16
- 08:41 08.10.2022 Внутреннеполитические разногласия в Кремле набирают обороты и подрывают видимость стабильности режима : Интерфакс-Україна 09:15
- Раскол в Кремле набирает обороты, "стабильность" режима Путина подорвана - ISW : УНИАН 09:13
- ISW заявляет о подрыве стабильности режима Путина : MY.UA 09:08
- ISW заявляет о подрыве стабильности режима Путина : Bigmir)net Новини 09:08
- 08.10.22 08:51 Сообщения о разногласиях внутри Кремля подрывают видимость стабильности режима Путина, - ISW : Цензор.Нет 09:02
- Сообщения о разногласиях внутри Кремля подрывают стабильность режима Путина, - ISW : Новости N 08:57
- Шойгу "сливают": Кадыров и Пригожин объединяются в альянс против Путина : Вісті-UA.net 08:33
- Стабильность режима Путина под угрозой: американские аналитики выяснили причину : Gazeta.ua 06:46
- Сообщения о разногласиях внутри Кремля подрывают стабильность режима Путина, - ISW : РБК-Україна 05:46
- Путин начинал войну "второй армией мира", а сегодня у него четвертая армия в России : 24 канал 00:30