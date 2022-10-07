Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Генштабе сделали заявление относительно удара дронами по Харькову

В Генштабе сделали заявление относительно удара дронами по Харькову (22)

Медиа-группа Объектив 2022.10.07 07:09
07:07 07.10.2022 Алексей Наумов В сводке по состоянию на 6:00 7 октября Генштаб ВСУ прокомментировал последние удары РФ по Харькову, Запорожью, Николаеву и Никополю. "Удары по Харькову, Запорожью, Николаеву и Никополю сделаны исключительно с целью уничтожения гражданских помещений и критической инфраструктуры городов", - акцентировали в Генштабе - таким образом отбросив все традиционные попытки российской стороны оправдать свой терроризм якобы
ОККУПАНТ, РАЙОН, УДАР, ХАРЬКОВ, ОБСТРЕЛ, РАКЕТА, Синегубов, Россия, Харьков, Белгород, Украина
2022.10.08 (22)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022