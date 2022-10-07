В Генштабе сделали заявление относительно удара дронами по Харькову (22)

Медиа-группа Объектив 2022.10.07 07:09

07:07 07.10.2022 Алексей Наумов В сводке по состоянию на 6:00 7 октября Генштаб ВСУ прокомментировал последние удары РФ по Харькову, Запорожью, Николаеву и Никополю. "Удары по Харькову, Запорожью, Николаеву и Никополю сделаны исключительно с целью уничтожения гражданских помещений и критической инфраструктуры городов", - акцентировали в Генштабе - таким образом отбросив все традиционные попытки российской стороны оправдать свой терроризм якобы