В Генштабе сделали заявление относительно удара дронами по Харькову (22)

2022.10.08 (22)2022.10.07 (10) →
- Вследствие ракетного удара в Харькове горела пятиэтажка, жильцов спасли (фото) : Медиа-группа Объектив 12:09
- Четыре человека подорвались на минах в Харьковской области : NewsRoom.kh.ua 11:55
- Харьковская область: за сутки шестеро раненых, из них четверо подорвались на минах : Українські національні новини 11:30
- Пять ракет из белгорода ударили по Харькову ночью : Харків Тimes 11:12
- Ракетный удар по Харькову: пострадал один человек : ТСН.ua 11:02
- Из-за обстрела РФ в Салтовском районе Харькова произошло четыре пожара : NewsRoom.kh.ua 10:55
- 10:02 08.10.2022 Оккупанты за ночь обстреливали два района Николаева - глава ОВА Ким : Интерфакс-Україна 10:45
- Харьковская область: за сутки шестеро раненых, из них четверо подорвались на минах : ПрессОрг24 10:43
- Ночью оккупанты нанесли по Харькову 5 ракетных ударов : Головне в Україні 10:05
- Ночью рашисты обстреляли Харьков: есть раненые : Odessa Online 10:00
- Ночные удары ракет по Харькову: появились подробности : Слово і Діло 09:41
- За сутки на Харьковщине - 6 пострадавших, из них 4 подорвались на минах : Медиа-группа Объектив 09:39
- Россияне нанесли ночной удар по Харькову ракетами С-300, есть раненый : FinOboz 09:27
- Харьков пережил 5 ночных ударов по двум районам, ракеты запускались из Белгорода. Есть раненые : Страна.ua 09:16
- Ночью Харьков обстреляли из С-300. Один человек ранен, повреждена гражданская инфраструктура - ОВА : Гордон 09:05
- Ночью рашисты нанесли несколько ракетных ударов по Харькову : OstanniPodii.com 09:01
- За сутки войска рф запустили 7 "шахидов". Три из них были сбиты, остальные - достигли городов на юге : Громадське телебачення 08:36
- Ночной обстрел Харькова. Оккупанты ударили ракетами по двум районам города - глава ОВА : Новое Время 08:31
- 07:39 08.10.2022 Россияне нанесли ночной удар по Харькову ракетами С-300, есть раненый : Интерфакс-Україна 08:30
- В результате ночного обстрела Харькова повреждены спорткомплекс и ряд нежилых зданий : ОстроВ 08:02
- Россияне обстреляли Харьков ракетами С-300: что известно : ТСН.ua 08:01
- Ночной обстрел Харькова. Ракеты ударили по Салтовскому и Основянскому районам - глава ОВА : ЛІГАБізнесІнформ 07:07