Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов (24)

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- Рашисты полностью обесточили ЗАЭС : RegioNews 11:40
- Оккупанты полностью обесточили ЗАЭС - Энергоатом : Українці в світі 11:22
- Протянет не больше 10 дней: оккупанты обесточили обстрелами ЗАЭС : Новини Live 10:58
- Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов : Крым.Реалии RFE/RL 10:44
- От ночных обстрелов на ЗАЭС произошло полное обесточивание станции : ПрессОрг24 10:43
- 8 октября 2022 09:56 ЗАЭС снова обесточена. В Энергоатоме предупредили об опасности : thePage 10:26
- Оккупанты обесточили Запорожскую АЭС : From-UA.com 09:35
- Российские оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС : Судово-юридична газета 09:22
- Из-за российских обстрелов на ЗАЭС произошло полное обесточивание. Работают дизель-генераторы : Громадське телебачення 09:06
- Россияне полностью обесточили ЗАЭС : Головне в Україні 09:05
- Российские военные ядерные террористы полностью обесточили Запорожскую АЭС : ZpTown 08:39
- Запорожская АЭС полностью обесточена: причина : Inform.zp.ua 08:34
- Оккупанты снова обстреляли ЗАЭС: станция полностью обесточена : ТСН.ua 08:31
- Оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС : РБК-Україна 08:31
- Оккупанты полностью обесточили ЗАЭС - Энергоатом : Bigmir)net Новини 08:08
- Россияне опять обстреляли ЗАЭС, станция полностью обесточена : ЛІГАБізнесІнформ 08:07
- Октябрь, 08 в 7:36 Из-за обстрелов оккупантов снова обесточена ЗАЭС : ICTV Факти 08:06
- Из-за обстрела российскими войсками полностью обесточена Запорожская АЭС : ОстроВ 08:01
- Из-за обстрела снова обесточена ЗАЭС : OstanniPodii.com 08:01
- Оккупанты ночью обстреляли ЗАЭС: произошло полное обесточивание Запорожской АЭС : Новости N 07:57
- В результате вражеских обстрелов полностью обесточена ЗАЭС - Энергоатом : Новое Время 07:46
- Оккупанты ночью обстреляли ЗАЭС: произошло полное обесточивание Запорожской АЭС : ПрессОрг24 07:43
- Оккупанты ночью обстреляли ЗАЭС: произошло полное обесточивание Запорожской АЭС : Українські національні новини 07:30