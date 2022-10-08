Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов (24)

Крым.Реалии RFE/RL 2022.10.08 10:44

08 октября 2022, 10:23 Ночью после очередного обстрела Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена из повреждения последней линии связи с энергосистемой. АЭС перешла на работу дизель-генераторов. Украинский "Энергоатом" обвинил в обстреле российские войска и сообщил, что запасов горючего для работы генераторов в таком режиме хватит на 10 дней. "Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны", - сообщили в компании.