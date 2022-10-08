Обстрел гумколонны в Запорожье: количество жертв снова возросло (22)

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- Число жертв обстрела жилых домов в Запорожье возросло до 19 : Bigmir)net Новини 21:38
- Ракетный удар по Запорожью 6 октября: количество жертв снова возросло : РБК-Україна 21:16
- В Запорожье увеличилось до 18 человек количество погибших после обстрела центра города 6 октября : Антикор.com.ua 21:14
- Число жертв обстрела жилых домов в Запорожье возросло до 19 : MY.UA 21:08
- 19:40 08.10.2022 Количество жертв в результате обстрела жилых домов в Запорожье возросло до 19 человек : Интерфакс-Україна 20:30
- Жертвами ракетного обстрела Запорожья стали 18 человек : Українські національні новини 20:30
- Ракетный удар РФ по Запорожью: количество жертв возросло до 18 : Новое Время 20:01
- 17:25 08.10.2022 Количество погибших в результате ракетного удара по Запорожью выросло до 18 человек - глава ОВА : Интерфакс-Україна 18:00
- В Запорожье снова увеличилось число жертв ракетного удара 6 октября - глава обладминистрации : Гордон 17:35
- Жертвами российских ударов по Запорожью стали 17 человек : Досье 17:23
- Обстрел гумколонны в Запорожье: количество жертв снова возросло : ПрессОрг24 16:43
- Обстрел гумколонны в Запорожье: количество жертв снова возросло : Українські національні новини 16:30
- Увеличилось количество погибших в результате ракетных ударов по домам в Запорожье 6 октября : Громадське телебачення 16:06
- Ракетный удар оккупантов по Запорожью 6 октября: количество жертв снова возросло : Судово-юридична газета 14:22
- Количество погибших из-за обстрела россиянами Запорожья возросло до 17 человек : UA-Футбол 13:12
- Ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло до 17 : Слово і Діло 12:41
- Удар РФ дронами-камикадзе по Запорожью: количество погибших возросло до 17 человек : Центр журналистских расследований 12:37
- Вследствие удара РФ по Запорожью ранен полуторагодовалый ребенок - детали от главы области : UATV 12:12
- Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 17 человек : Українська правда 11:10
- Ракетный удар по Запорожью: число жертв снова возросло, разбор завалов продолжается : DsNews 11:03
- Ракетный удар по Запорожью 6 октября: количество жертв возросло до 17 : РБК-Україна 11:01