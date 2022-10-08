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Обстрел гумколонны в Запорожье: количество жертв снова возросло

Обстрел гумколонны в Запорожье: количество жертв снова возросло (22)

ПрессОрг24 2022.10.08 16:43
8 Окт, 15:55 Количество жертв обстрела рашистами гуманитарной колонны в Запорожье возросло - один человек умер сегодня. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух в эфире телеканала FREEДОМ, передает УНН. Речь идет об обстреле, совершенном врагом 30 сентября. Цитата "К сожалению, мы имеем еще одну жертву террористического обстрела пропускного пункта за город - сегодня в больнице умер еще один пострадавший", - сообщил Старух.
ЗАПОРОЖЬЕ, ЗАВАЛ, УДАР, ОККУПАНТ, РАЗБОР, ЖЕРТВА, Старух, Запорожье, Россия, Украина
2022.10.08 (22)

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