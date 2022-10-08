На Юге ПВО сбила ударный вертолет россиян "Аллигатор" (1)

Еспресо TV 2022.10.07 11:05
7 октября, 2022 пятница 10:24
Утром 7 октября украинская противовоздушная оборона сбила российский
вертолет "Аллигатор" над южными областями
Об этом в телеграмме сообщает Воздушные силы ВСУ.
"7 октября, около 8:00, на юге Украины, зенитным ракетным подразделением
воздушного командования "Центр" Воздушных мыл уничтожен ударный вертолет
кафиров", - пишут ВСУ.
Сообщается, что рашисты запустили на территорию Украины вертолет Ка-52
"Аллигатор".
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