На Юге ПВО сбила ударный вертолет россиян "Аллигатор" (1)

Еспресо TV 2022.10.07 11:05

7 октября, 2022 пятница 10:24 Утром 7 октября украинская противовоздушная оборона сбила российский вертолет "Аллигатор" над южными областями Об этом в телеграмме сообщает Воздушные силы ВСУ. "7 октября, около 8:00, на юге Украины, зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" Воздушных мыл уничтожен ударный вертолет кафиров", - пишут ВСУ. Сообщается, что рашисты запустили на территорию Украины вертолет Ка-52 "Аллигатор".