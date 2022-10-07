Рада приняла закон о добровольном военном учете для женщин (2)

Finance.UA 2022.10.07 15:27
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Рада приняла закон о добровольном военном учете для женщин, novynarnia.com
Верховная Рада приняла в целом закон No. 6482 о добровольном военном учете
для женщин, за это решение проголосовало 287 народных депутатов.
Об этом сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
В соответствии с положениями закона, "женщины, имеющие специальность и/или
профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности,
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, УЧЕТ, ВОЕННООБЯЗАННЫЙ, ЖЕНЩИНА, ВЗЯТИЕ, ПРОХОЖДЕНИЕ, Железняк
, Украина