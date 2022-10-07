Рада приняла закон о добровольном военном учете для женщин (2)

Finance.UA 2022.10.07 15:27

Сегодня 15:15 Рада приняла закон о добровольном военном учете для женщин, novynarnia.com Верховная Рада приняла в целом закон No. 6482 о добровольном военном учете для женщин, за это решение проголосовало 287 народных депутатов. Об этом сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram. В соответствии с положениями закона, "женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности,