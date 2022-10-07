Украина получит от МВФ $1,3 млрд экстренного финансирования (7)

DsNews 2022.10.07 21:04

Исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около 1,3 миллиарда долларов дополнительного экстренного финансирования в рамках Rapid Financing Instrument пятница, 07 октября 2022, 20:56 Фото из открытых источников Об этом говорится в сообщении президента Владимира Зеленского в Twitter, передает "ДС". "Только что исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около $1,3 млрд в рамках Rapid Financing Instrument", - написал глава государства.