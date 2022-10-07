На этой неделе освобождены 29 населенных пунктов, - Зеленский (1)

Одесский Наблюдатель 2022.10.07 23:53

07.10.2022 Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении сообщил, что на этой неделе украинские защитники освободили 29 населенных пунктов. "Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области. Всего за время с начала этой наступательной операции уже освобождены 2434