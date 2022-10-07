На этой неделе освобождены 29 населенных пунктов, - Зеленский (1)

Одесский Наблюдатель 2022.10.07 23:53
07.10.2022
Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении
сообщил, что на этой неделе украинские защитники освободили 29 населенных
пунктов.
"Только в течение этой недели наши воины освободили от российского
псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего
государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области.
Всего за время с начала этой наступательной операции уже освобождены 2434
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