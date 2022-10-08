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Стало известно, в каком городе проведут Евровидение 2023

Стало известно, в каком городе проведут Евровидение 2023 (1)

From-UA.com 2022.10.07 22:35
22:14 Сегодня, 7 октября, стало известно, что Международный песенный конкурс "Евровидение 2023" проведут в Великобритании, хотя победа в прошлом шоу и досталась представителям Украины, но традиции организации конкурса нарушила полномасштабная война РФ. Как пишет РБК-Украина, был определен город, где проведут мероприятие - им стал Ливерпуль. Отмечается, что этот город "вырвал" право проводить конкурс у Глазго,
ЛИВЕРПУЛЬ, КОНКУРС, ТЫСЯЧНАЯ, ГЛАЗГО, БИРМИНГЕМ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Леннона, Kalush Orchestra, Украина, Великобритания, Одесса
2022.10.08 (1)

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