Стало известно, в каком городе проведут Евровидение 2023 (1)

From-UA.com 2022.10.07 22:35
22:14
Сегодня, 7 октября, стало известно, что Международный песенный конкурс
"Евровидение 2023" проведут в Великобритании, хотя победа в прошлом шоу и
досталась представителям Украины, но традиции организации конкурса нарушила
полномасштабная война РФ.
Как пишет РБК-Украина, был определен город, где проведут мероприятие - им
стал Ливерпуль.
Отмечается, что этот город "вырвал" право проводить конкурс у Глазго,
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, Kalush Orchestra
, Украина
, Великобритания
, Одесса