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Фокус: Украина

В Донецке прогремели мощные взрывы

В Донецке прогремели мощные взрывы (35)

Винница Реал 2022.10.08 15:10
08.10.2022 В оккупированном Донецке сегодня прогремели несколько мощных взрывов. В Кировском районе города уничтожены здания типографии и складов. Работала ли типография, печатая пропагандистские газетки, или там был склад российских оккупантов, пока не известно. В Сети есть много видео данного события. Донецк, Кировский р-н, 08/10/22, последствия обстрела оптовых складов https://t.co/WfTut4cG5d #Донецк pic.twitter.com/S2VZELwdJH
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