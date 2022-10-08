В Британии считают, что война в Украине может завершиться до конца года - The Times (18)

- Контрнаступление ВСУ породило на западе надежду об окончании войны до конца этого года - The Times : Страна.ua 11:01
- Контрнаступление ВСУ породило надежду об окончании войны до католического Рождества, - The Times : ПрессОрг24 10:42
- Британские политики на фоне успехов ВСУ считают, что война может закончиться до конца года : Преступности.нет 10:09
- 8 октября 2022 09:49 The Times: В Британии считают, что война в Украине может завершиться до конца года : Dynamomania.com 10:04
- Британские политики считают, что Украина вытеснит россию со своей территории уже до конца 2022 года : ОстроВ 10:02
- В Британии считают, что война в Украине может завершиться до конца года - The Times : УП Європейська правда 09:34
- The Times: Успешное контрнаступление ВСУ породило надежду, что война закончится к Рождеству : Антикор.com.ua 09:13
- В Британии считают, что война в Украине может завершиться до конца года - The Times : Українська правда 09:10
- Контрнаступление ВСУ породило надежду об окончании войны до католического Рождества, - The Times : Українські національні новини 08:30
- The Times: На Западе есть надежда, что война в Украине закончится к Рождеству : Gazeta.ua 06:46
- СМИ: контрнаступление ВСУ дало надежду, что война закончится к Рождеству : Vesti.ua 05:43
- Контрнаступление ВСУ дает надежду, что война закончится к Рождеству - The Times : Слово і Діло 05:41
- Успехи ВСУ породили на Западе надежду, что война может закончиться уже к Рождеству, - The Times : Фокус 04:35
- Контрнаступление ВСУ породило надежду об окончании войны к Рождеству - The Times : MY.UA 04:08
- Контрнаступление ВСУ породило надежду об окончании войны к Рождеству - The Times : ТСН.ua 03:46
- Война в Украине может закончиться к Рождеству при условии продолжения успешного наступления ВСУ, - The Times : Еспресо TV 03:04
- Успехи контрнаступления ВСУ породили на Западе надежду об окончании войны к Рождеству - The Times : Новое Время 02:46
- Успешное контрнаступление ВСУ породило надежду, что война закончится к Рождеству, - The Times : РБК-Україна 01:31