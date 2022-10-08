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В Британии считают, что война в Украине может завершиться до конца года - The Times

В Британии считают, что война в Украине может завершиться до конца года - The Times (18)

Українська правда 2022.10.08 09:10
"Европейская правда" - Суббота, 8 октября 2022, 08:57 Последние успехи украинских сил в прорыве российской линии фронта вызвали в правительстве Великобритании надежду на то, что полномасштабная война может завершиться уже до конца этого года. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times. Оптимизм британских политиков вызван именно последними успехами Украины, а не конкретными разведывательными данными.
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