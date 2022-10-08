Повреждение Крымского моста: в МВД назвали большой плюс для украинцев (109)

УНИАН 2022.10.08 11:13

Дмитрий Петровский 10:47, 08.10.22 Крымский мост является ключевым логистическим звеном, которое связывает РФ с Крымом, а далее - с Херсонской областью, отметил советник министра внутренних дел. То, что Крымский мост поврежден, - большой плюс для граждан Украины, отметили в МВД / фото REUTERS Повреждение Крымского моста является большим плюсом для всех украинцев, поскольку это осложняет для оккупантов ситуацию с поставкой продовольствия,