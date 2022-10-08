За подрывом Крымского моста стоит СБУ - источник (265)

- Крым после взрыва на мосту: Очереди на АЗС и ограниченная продажа продуктов : MY.UA 12:08
- В Сети показали, как выглядит грузовик, который сдетонировал на Крымском мосту (ФОТО) : Lenta.ua 12:07
- Октябрь, 08 в 12:03 Толя, я опоздаю, мост горит: реакция соцсетей на взрыв на Крымском мосту : ICTV Факти 12:06
- Октябрь, 08 в 11:42 Взрыв и пожар на Крымском мосту: подробности и все, что известно : ICTV Факти 12:06
- "Все незаконное должно быть разрушено". Реакция представителей украинской власти на "происшествие" на Крымском мосту. Обзор : Гордон 12:05
- Отпраздновали юбилей Путина "с огоньком". Украинцы шутят о "хлопке" на Крымском мосту : Главком 12:05
- "Минпром" Крыма ограничил продажи продуктов после пожара на Крымском мосту. СМИ пишут об очередях в супермаркетах и на заправках : Гордон 12:05
- "Что дальше, русские": в Минобороны отреагировали на подрыв Крымского моста : Главред 12:05
- 8 октября 2022 11:51 В Кремле отреагировали на взрыв на Крымском мосту : Dynamomania.com 12:04
- В Офисе президента отреагировали на пожар на Крымском мосту : Перший Криворізький 12:02
- Кремль разослал инструкции для СМИ, что писать про взрыв Крымского моста (ВИДЕО) : ОстроВ 12:02
- В сети появилось видео момента взрыва на Крымском мосту : ВідкритийTV 12:01
- В ОП прокомментировали взрывы на Крымском мосту : Online.ua 12:01
- "С днем рождения, мистер президент". Данилов отреагировал на пожар на Крымском мосту : Новое Время 12:01
- В Севастополе запретили продажу бензина в канистры и ограничили отпуск товаров бакалеи : BlackSeaNews.net 12:01
- Из-за пожара на Крымском мосту образовались морские пробки с кораблей на Черном и Азовском морях : Новое Время 12:01
- Укрпочта заявила о выпуске новой марки с взорванным Крымским мостом : Страна.ua 12:01
- Утро на Крымском мосту. Видео : Николаевские новости 11:57
- Власти Крыма прокомментировали масштабы повреждения Крымского моста : Николаевские новости 11:57
- Кремль спешно выпустил методичку пропагандистам из-за взрыва на мосту в Крым, - СМИ : РБК-Україна 11:46
- Взрыв на Крымском мосту: в РФ озвучили сумму ущерба : Obozrevatel 11:46
- В Черном и Азовском морях возникла пробка с кораблей после взрывов на Керченском мосту : Obozrevatel 11:46
- В экстренных службах заявили о ликвидации открытого горения на Крымском мосту : Крым.Реалии RFE/RL 11:44
- Продажу билетов на поезда в Крым и обратно в Россию отменили : Крым.Реалии RFE/RL 11:44
- В Севастополе запретили продажу бензина в канистры и ограничили отпуск товаров бакалеи : Крым.Реалии RFE/RL 11:44
- За подрывом Крымского моста стоит СБУ - источник : УНИАН 11:43
- 08 октября 2022 10:55 Не доброе утро для Крыма: взрыв на Крымском мосту - подробности, комментарии (обновляется) : Klymenko Time 11:41
- Путин поручил создать правительственную комиссию из-за пожара на Крымском мосту : Запорожские вести 11:41
- Подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ, - источники : РИА Мелитополь 11:41
- Данилов иронически отреагировал на пожар на Крымском мосту : Запорожские вести 11:41
- Кто стоит за подрывом Крымского моста : Винница Реал 11:40
- "Мне нравится, как оно горит": пожар на Крымском мосту вдохновил украинцев на мемы : MY.UA 11:38
- В Керчи вспыхнул пожар на Крымском мосту: все подробности (фото, видео) : Журнал Житомира 11:38
- Все автобусы и поезда из Крыма на 8 октября отменили : Kafanews 11:38
- Из-за ЧП на Крымском мосту образовалась пробка на Черном и Азовском морях : Bigmir)net Новини 11:38
- "Мамулечка, а как сваливать отсюда?!". В соцсетях публикуют мемы пожара на Керченском мосту в Крыму : Центр журналистских расследований 11:37
- В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста : ЛІГАБізнесІнформ 11:37
- Крымский мост горит: Данилов потроллил Путина : Хвиля 11:36
- Октябрь, 08 в 11:16 Подрыв или украинское подполье: Мусиенко назвал версии взрыва на Крымском мосту : ICTV Факти 11:36
- Октябрь, 08 в 11:17 В РФ остановили продажу железнодорожных билетов в Крым: не знают, когда восстановят Крымский мост : ICTV Факти 11:36
- В РФ заявляют об организации сухопутного коридора через аннексированные территории после закрытия Крымского моста : Гордон 11:35
- Спецоперация СБУ: источник раскрыл детали подрыва Крымского моста : Главред 11:35
- Happy Birthday, Mr President. Реакция Данилова на подрыв Крымского моста : Главком 11:35
- Крымский мост частично обрушился после взрыва (видео) : World News 11:35
- Разрушение Крымского моста: жители полуострова в панике штурмуют АЗС : Главред 11:35