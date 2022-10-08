За подрывом Крымского моста стоит СБУ - источник (265)

Українська правда 2022.10.08 11:10

"Украинская правда" - Суббота, 8 октября 2022, 10:55 За подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины. Источник: собеседник УП в правоохранительных органах Детали: По данным источника, подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ. В то же время в самой спецслужбе пока официально не комментируют свое участие в этих событиях. Предыстория: Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.