В сети появилось видео взрыва на Крымском мосту (17)

UA-Футбол 2022.10.08 10:42

8 октября 2022, суббота. 10:17 Даже с разных ракурсов Фото з відкритих джерел Утро 8 октября стало по-настоящему горячим для Крымского моста. В 6 утра на нем раздался взрыв, что привело к остановке движения на сооружении между городом Керчь и россией. В сети появилось несколько видео момента взрыва на мосту с камеры наблюдения. Отметим, что на железнодорожных путях до сих пор горит грузовой поезд с