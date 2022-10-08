Запорожская АЭС полностью обесточена из-за вражеских обстрелов - "Энергоатом" (20)

- Запорожская АЭС снова полностью обесточена: дизеля для генераторов хватит на 10 дней, - Энергоатом : Український Бізнес Ресурс 11:13
- Запорожская АЭС после обстрелов оккупантов полностью обесточена : Lenta.ua 11:07
- Сегодня, 10:05 Россияне обстрелами снова полностью обесточили Запорожскую АЭС : ReplyUA.net 10:49
- Ночью из-за обстрела обесточена Запорожская АЭС : Kosatka.Media 10:42
- Оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС : Gazeta.ua 09:45
- Запорожская АЭС полностью обесточена: генераторов хватит на 10 дней : DsNews 09:33
- 08.10.22 09:09 В результате очередного обстрела российскими войсками полностью обесточена ЗАЭС, - Энергоатом : Цензор.Нет 09:32
- Произошло полное обесточивание Запорожской АЭС - Энергоатом : Матриця свободи 09:14
- Запорожская АЭС полностью обесточена из-за вражеских обстрелов - "Энергоатом" : Антикор.com.ua 09:13
- Энергоатом: Из-за очередного российского обстрела произошло полное обесточивание Запорожской АЭС : UA-Футбол 09:12
- Из-за российских обстрелов произошло полное обесточивание Запорожской АЭС : Еспресо TV 09:04
- 8 октября 2022 08:50 Запорожская АЭС полностью обесточена из-за вражеских обстрелов : Dynamomania.com 09:04
- 08.10.2022 08:34 В результате обстрелов обесточена Запорожская АЭС, запасов топлива хватит на десять дней : ДонПресс 09:03
- Рашисты полностью обесточили Запорожскую АЭС : Odessa Online 09:00
- Из-за обстрела россиян полностью обесточилась ЗАЭС : Преступности.нет 08:39
- 07:33 08.10.2022 Оккупанты в очередной раз обстреляли ЗАЭС, станция полностью обесточена, работают дизель-генераторы : Интерфакс-Україна 08:30
- Оккупанты обстреляли ЗАЭС, в результате она была обесточена: подробности : РИА Мелитополь 08:10
- Запорожская АЭС была полностью обесточена из-за обстрелов РФ: топлива хватит на 10 дней : Апостроф 07:45
- Из-за обстрелов оккупантов произошло полное обесточивание Запорожской АЭС : 24 канал 07:30
- Энергоатом: Россияне полностью обесточили ЗАЭС : Українська правда 07:10