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Запорожская АЭС полностью обесточена из-за вражеских обстрелов - "Энергоатом" (20)

Антикор.com.ua 2022.10.08 09:13
В автоматическом режиме включились дизель-генераторы, запасов топлива для их работы в таком режиме хватит на 10 дней. В результате вражеских обстрелов полностью обесточена Запорожская АЭС , в автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Об этом в своем Telegram сообщает НАЭК "Энергоатом". "Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС -
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