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Путин поручил создать правительственную комиссию из-за пожара на Крымском мосту

Путин поручил создать правительственную комиссию из-за пожара на Крымском мосту (15)

РБК-Україна 2022.10.08 09:31
Суббота 08 октября 2022 09:25 Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images) Автор: Елизавета Драбкина Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил доклады о ситуации от премьера России Михаила Мишустина,
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