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На Крымском мосту прогремел взрыв: оккупанты заявили о диверсии (видео)

На Крымском мосту прогремел взрыв: оккупанты заявили о диверсии (видео) (25)

Фокус 2022.10.08 09:34
08 октября 2022 в 09:26 Пожар после взрыва на Крымском мосту После взрыва на мосту через Керченский пролив загорелись семь топливных цистерн, движение перекрыли из-за повреждения дорожного полотна. Related video На Крымском мосту произошел мощный взрыв, за которым последовал пожар. Подробности происшествия стали известны российскому агентству РИА Новости. В Национальном антитеррористическом комитете СМИ заявили, что на Крымском
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