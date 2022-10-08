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50 км от Мариуполя. На железнодорожной станции Карань в Донецкой области прогремел взрыв - советник мэра

50 км от Мариуполя. На железнодорожной станции Карань в Донецкой области прогремел взрыв - советник мэра (22)

Новое Время 2022.10.08 20:31
8 октября, 20:12 На временно оккупированной части Донбасса прогремел взрыв (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time via Telegram) На железнодорожной станции Карань, которая находится на оккупированной российскими войсками части Донецкой области, прогремел мощный взрыв. Станция расположена в 50 километрах от Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. "Станция Карань.
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